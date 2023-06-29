霍英東家族第三代長孫霍啟剛擁有千億身家，2012年他和「跳水皇后」郭晶晶結婚，育有2女1子，霍啟剛樸實的個性讓他被網友封為「豪門清流」，最近網上卻突然傳出他罹患睡眠呼吸中止症，甚至緊急送醫住進ICU、恐有猝死可能，對此，霍啟剛已在微博回應是移花接木的假消息，自己看到時也嚇到了。

霍啟剛過去為善不落人後，曾帶著兒子到街上發送衣物給街友，身體力行給小孩最好家教，私下他個性也非常平易近人，擁有多個社群網站帳號，過去他在自己的Youtube頻道分享專程到歷史悠久的文具行，替小孩買開學文具，他笑說小時候只要有自動機關的鉛筆盒就是最炫的人，還教大家要摺星星追女生，自曝家中有罐星星都是老婆郭晶晶為他折的，放閃又展現樸實風範。

而霍啟剛和郭晶晶的愛情也常被粉絲譽為佳話，據知2004年大陸金牌運動員造訪香港，何鴻燊邀他們到澳門參加活動，霍啟剛便在船上認識郭晶晶，令霍啟剛感嘆何鴻燊算是他們夫妻倆的媒人，而兩人陸續生了3個小孩後，先前因為疫情全家人常待在家，有人問他有沒有趁這段期間努力拚第4胎？他直言太太已經很忙，沒想這些，體貼吐露對郭晶晶的心疼。

霍啟剛回應謠言。（圖／翻攝自霍啟剛微博）

據《香港01》報導，霍啟剛最近傳出身體微恙住進加護病房，但細看照片其實是他參加TVB節目《好睡好起》的片段，他透露自己每次睡覺常睡到一半就醒來，測試後證實有中度睡眠呼吸中止症，引來部分自媒體截圖稱他要入院開腦。對此，霍啟剛哭笑不得說這幾天接到不少親友關心，還有人問他需不需要幫忙，原來是被標題黨亂傳病危，「我立馬嚇了一跳」，並強調自己很健康，多關心他的社群網站就可以清楚他動向，也希望大家多注意自己身體狀況，不用太擔心他。