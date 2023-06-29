漢翔岡山發動機科技產業園區環評初審，遭護樹團體質疑漢翔選址將破壞24公頃森林，結果環評未過，要求補正再審。臉書粉專「高雄好過日」認為，「人造森林」並非「自然森林」，根據契約內容可以砍掉，保留或疏伐循環應可再多加討論。

高雄好過日指出，漢翔岡山發動機科技產業園區面積24公頃，向台糖承租土地，從事航空發動機相關生產。漢翔是國內唯一能製造飛機與發動機的廠商，F-CK-1戰機、T-5勇鷹高教機「國機國造」以及F-16V升級等都是漢翔承製，是台灣最重要的航太與國防工業公司。

隨著後疫情時代航空產業復甦，以及國際情勢下全球國防產業規模均擴大，漢翔的業務未來必定持續加重。發動機廠區的擴充對國防與產業發展都有相當重要性。若從空拍圖來看，漢翔原有廠區廠房近年陸續蓋滿，勢必得另覓新址擴充。

針對護樹團體質疑漢翔「現有橋科不用」，高雄好過日認為，此說法相當有問題，漢翔會選這塊地，就是因為緊鄰現有廠區，岡山廠和一般產業園區不同，是「漢翔專用園區」，有警衛駐防管制，不是像科學園區任何人都可以進去散步，有其軍事敏感性。

而護樹團體質疑，漢翔選址將破壞24公頃森林，和大崗山風景區崗山之眼旁的「農地景觀」與「淺山生態廊道」，尤其已是多層次森林，具有豐富生態，就像是1座「自然森林」。

高雄好過日表示，如果回去看歷史影像，就會發現護樹團體口中的「自然森林」，10年前還是一片廢棄農地，大概2009年之後開始種下樹苗，約10年後已長成「森林」模樣。且依據台糖人造林原本造林的目的和契約內容，是可以砍掉的。

高雄好過日認為，在政策層面上，可以針對國土計畫中產業儲備用地的選擇、近山帶恢復林相、人造林的維護與疏伐永續利用等議題，進行結構性的討論。萬公頃人造林地，應該哪些要保留不動？哪些可以轉做他用？哪些改善維護方式疏伐循環？這些都可以通盤檢討。

高雄好過日批評，看到「人造林」被砍伐，就比擬成「天然森林」予以反對，或是渲染毀林，這些都是誤導性的討論方式。否則未來有土地的人都要小心別在上面亂種樹，不然10年後只要樹長大，護樹團體會跑來私有地說這是珍貴樹木禁止開發，如此矯枉過正，對植樹綠化及綠化減碳的推動並非好事。

高雄好過日呼籲，在增加綠覆率、保留帶狀綠廊緩衝區、以其他方式做好減碳植樹抵換的前提之下，漢翔在岡山擴廠，對台灣空防和航太產業實在非常重要，希望環評委員能促成漢翔儘速改善園區設計，達成生態與生產雙贏。