演藝圈接連爆出MeToo事件，讓男藝人人設接棒翻車，如今這把火則是燒到陳建州身上，除了大牙之外，微風女神郭源元也跳出來控訴遭性騷過往；對此，兩性專家欣西亞認為這些人值得讚許，畢竟有勇氣撕開某些人披著狼皮的真面目。

欣西亞指出MeToo延燒至此，每天都有追不完的進度，不過對於這些受害者肯面對昔日被性騷擾的過往並撕開某些人披著狼皮的真面目，讓她大讚是勇氣可嘉，對於少部分的人疑似為了#MeToo而#MeToo，她指出不論是是感情牽扯不清，或者趁熱度操作一波，相信明眼人都能夠看的出來」

欣西亞表示除非是違反方說出的言語或肢體觸碰，讓另一人覺得有被侵犯的感覺，否則是否構成性騷擾難以定義，正因為如此，當受害者願意說出真相時，勢必需要更多勇氣及具備更完整的證據，不過她也建議讓公權力介入釐清事實，絕對是較好的應對，也能斷開不必要的臆測。

欣西亞點出各行各業都有所謂的「潛規則」，只要順從就會在無形中助長那些伸出鹹豬手的人的氣焰，對於那些勇於拒絕的人，反而會被認為是「不上道」、「不懂規矩就出來混」，正因為如此，如今勇於站出來發聲的人，除了為自己討公道之外，就是要把某些人私底下醜陋的面具撕下，讓原本不為人知的惡形端上檯面嚇阻更多可能發生的悲劇，但也不免感嘆：「一切只是開始」。

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