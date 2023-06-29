警方在面交地部署優勢警力，逮捕黃姓取款車手。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹市1名女子在YouTube上看到廣告，標榜投資股票能獲取高額報酬，便加入證券投資理財群組，前後投資約700萬元，卻無法將錢領出，才驚覺遭詐連忙報警，警方在面交地部署優勢警力，一舉逮捕黃姓取款車手等5人，並起獲偽造證件、印章、收據等證物。

警方表示，該名女子從事服務業，在YouTube上看到廣告，標榜投資股票能獲取高額報酬，信以為真加入詐欺集團所創設之證券投資理財群組，然而女子投入了700萬元卻拿不回，才報警向警方求助。

女子報警後隔天又再度接獲詐騙集團來電，要求再次入金165萬元，並以面交方式取款，才能解除遭凍結帳戶領回投資報酬，女子趕緊與警方聯絡。警方獲報後立即成立專案小組偵辦，並在女子與詐騙集團約定的面交場所埋伏，部署優勢警力埋伏蒐證。

假冒理財專員的黃姓車手身穿西裝外套前來取款，警方等到黃男進到店面後，立即上前詢問黃男「來這裡幹嘛？」，黃男一度想裝傻，後來才小聲回答「收錢」，警方又再次詢問「講清楚收什麼錢？跟誰一起來？」黃男還回答是「自己一個人來」。

隨後警方也循線查獲接應把風的2名車手，以及開車在現場監控的2名幹部，並起獲偽造證件、印章、收據等證物。新竹市警局第二分局長林昆達呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕信投資「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，投資時須謹慎思考， 多方查證，以免落入詐騙集團假投資陷阱。

警方也呼籲，詐騙案件層出不窮，民眾若遇到疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，盼在警方強力宣導「識詐」下，全民都能提高「識詐意識」，不遭詐騙又能協助警方阻詐，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。