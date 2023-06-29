暌違5年的「823夜行軍」活動將首度移師烈嶼舉行，歡迎民眾一起來體驗夜行軍的氛圍。（圖／金管處提供）

為紀念八二三砲戰65周年，相關系列活動「823夜行軍」暌違5年後再次壓軸登場！（圖／金管處提供）

活動路線將行經鐵漢堡、地雷公園、勝利門等知名的戰役史蹟，讓民眾瞭解金門過往的烽火歲月。（圖／金管處提供）

金門國家公園管理處為紀念八二三砲戰65周年，相關系列活動「823夜行軍」暌違5年後再次壓軸登場！將於8月12日首度移師烈嶼舉辦夜行軍體驗活動，明（30）日上午9時起開放網路報名，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

金管處表示，金門歷經長期備戰，擁有許多獨特的戰備工事，隨著這些軍事營區的釋出，金管處持續著手規劃軍事營區的保存、活化再利用。近年來，金管處透過環境教育、多元的體驗活動，使戰役史蹟跳脫凍結式的保存，以豐富的姿態呈現給民眾，更賦予這些特殊場域全新的價值。

金管處指出，自2013年起，每5年辦理一次的夜行軍活動首度移師烈嶼，結合島上不同的戰役史蹟融入情境關卡，透過情境演員的互動及表演，讓民眾以輕鬆的方式體驗各種戰備時期的任務。

金管處說明，活動路線將行經后麟靶場、勇士堡、鐵漢堡、地雷公園、將軍堡、九宮坑道、勝利門等知名的戰役史蹟，並由烈嶼獨特的「車轍道」行經金門大橋下方，期間亦安排專業的帶隊人員進行金門軍史解說，針對各軍事據點、紀念碑、坑道進行介紹，進而瞭解金門過往的烽火歲月。

另為了推廣烈嶼地區的觀光，金管處也安排特色市集，於當日下午3時起在東林複合式運動場供民眾體驗。活動報名成功者，可至現場報到處領取餐券1份（限市集當日消費使用），另於活動結束後發送特色紀念品1份，期藉由本次活動，發揚烈嶼在地特色，推廣獨一無二的戰地風情。歡迎有興趣的民眾至網路報名，網址：https://reurl.cc/mDo3KM，或電洽亨式暢遊有限公司：0939-840715陳先生。