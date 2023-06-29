夏都目前擁有3處據點，包括1998年10月開幕的墾丁夏都沙灘酒店，2018年4月推出新品牌「夏都城旅」、於台南安平開出首處據點，並在同年7月取得緊臨台南火車站與赤崁文化園區的「富朗酒店」過半股權、更名為「夏都富朗酒店」。

夏都2023年首季合併營收1.87億元，季減2.41％、年增6.39％，創同期新高。毛利率42.26％、營益率9.38％，雙創近7年同期高點。配合業外顯著轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利0.22億元，季增達31.29％、年增達73.64％，每股盈餘0.2元，雙創同期新高。

由於近期股票交易達證交所公告注意標準，夏都依規定公布相關財報，5月自結合併營收0.55億元，月減16.45％、年增達57.25％，稅前淨利0.05億元，月減達95.91％、但年增達1.04倍，稅後淨利0.12億元，月減達87.57％、但年增達近1.14倍，每股盈餘0.01元。

在疫情影響逐步消散下，累計夏都前5月自結合併營收3.09億元、年增14.19％。稅前淨利0.44億元、年增達75.99％，稅後淨利0.39億元、年增達98.66％，其中歸屬母公司稅後淨利0.33億元，每股盈餘0.3元。

展望後市，雖然去年開始的經濟成長轉弱情勢延續至今年，所幸政府公建預算規模創高，加上民間消費力道仍強，且受惠邊境開放及國內防疫管制措施逐步解除，夏都看好國人消費可望大幅增加。

同時，夏都亦重啟拓點布局計畫，過去取得的屏東縣恆春土地在2年前完成周邊土地收購，預計將斥資35億元打造20層樓高的「恆春夏都溫泉酒店」，規畫設置逾300間客房，並引進商場及影城，若今年順利取得建照，預計下半年動工、最快2025年開幕營運。