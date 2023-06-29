周三美光盤後上漲逾3%，今年來該美國記憶體晶片大廠股價上漲34%。OpenAI聊天機器人ChatGPT爆紅之後，投資人壓寶該公司用於生成式AI服務相關伺服器的記憶體晶片，可望迎來爆炸式的需求增長。

●財報、展望

美光公布第三財季（截至6月1日）營收年減 57%，為37.52億美元，但優於市場預估的36.5億美元。經調整後每股虧損1.43美元，遠不及前一年同期的每股盈餘2.59美元，但優於市場預估的每股虧損1.61美元。

展望本季，美光預期營收介於37億～41億美元，分析師預期為38.8億美元。美光預估第四財季經調整後每股虧損介於1.12～1.26美元，市場預估為每股虧損1.07美元。

●法說焦點

美光執行長Sanjay Mehrotra表示，最近生成式AI技術蔚為風行，使AI伺服器所需之記憶體與儲存裝置的產業需求意外強勁，儘管主流數據中心所用的傳統伺服器需求仍然乏力。但他也表示，客戶繼續去化過剩的庫存，使定價趨勢獲得改善，並使記憶體晶片產業已經度過成長和營收谷底的信心增強。

在經歷疫情期間的需求大噴發之後，消費者在智慧手機和PC方面的支出墜入深淵，導致記憶體晶片庫存增加、價格走跌。

Summit Insights Group常務董事Kinngai Chan表示，我們相信當前記憶體產業的庫存調整已經過去。種種跡象顯示需求回穩，儘管下半年PC、智慧手機和伺服器的需求仍將有好有壞。

美光的財報和財測雖然大致優於市場預期，但其實並不算漂亮。該公司將其歸咎於北京當局的封殺令。

上個月，中國國家互聯網信息辦公室宣布美光在中國銷售的產品未能通過安全審查，將禁止關鍵的基礎設施業者採購美光產品。

美光周三再度表示中國政府已經找上一些美光客戶，以了解未來使用美光產品的情況。此前美光曾表示，中國的這項禁令將使美光多達一半的中國市占面臨風險。

執行長Mehrotra周三表示，短期內，中國的禁令將減緩美光的復甦步伐，但長期而言美光仍將受益於本身的技術領先地位。此外，美光表示AI方面的應用有利於美光的競爭力，尤其是記憶體密集型的作業已經成為運算技術的趨勢。

美光業務長Sumit Sadana表示，我們的目標是在中國市場的其他部分取得市占並維持我們的全球市占，這無法一蹴可幾，需要時間才能做到。

●美光是不是AI股?

AI狂熱提振了整個半導體產業，但對美光的投資人而言，重點是這家美國最大的記憶體晶片製造商底能從這個趨勢獲益多少?

像ChatGPT這樣的大型語言模型需要高速、高容量的記憶體晶片。美光執行長Mehrotra此前曾表示，AI伺服器所需的DRAM記憶體容量是傳統伺服器的8倍，所需的NAND快閃記憶體容量是傳統伺服器的3倍。

這表示，如果AI帶動的硬體熱潮真的出現，那麼美光確實有可能受惠於周期性的需求暴增，但該公司並不是業內唯一的記憶體晶片供應商，投資人還有其他的選擇，其競爭對手也能在這個快速成長的AI市場上開疆闢土。