CRIF指出，雖然5000大企業稅後純益總額僅為4兆3,611億元，較2021年大幅衰退21.54％，也仍然是歷史次高。若不是受到台電和中油兩大能源公司大虧的拖累，稅後純益總額其實可上看4兆7,751億元。以台灣產業在全球供應鏈的整合能力，以及建立的客戶高黏著度的優勢，挺過全球產業的庫存調整期後，5000大企業仍將蓄勢待發。不過CRIF也指出，面對淺碟經濟的特質以及地緣經濟的轉變，台灣產業需要進行五個「固本」布局，以保有既有優勢並持續擴展。

CRIF分析受到外部環境的影響，2022年5000大企業的表現雖不如2021年亮麗，但拉長時間軸分析，5000大企業的基本面在最近10年來有長足的進步，不僅營收總額由2013年的3兆4,351億元成長至2022年的43兆1,552億元，成長了25.63％，雖然這個成長數據看來並不驚人，但營收前500大企業中，仍然有62.6％（313家）的企業維持營收成長，且營收前500大企業有盈餘的企業多達418家（占比83.6％），其中更有230家企業的稅後純益較2021年成長，甚至有121家稅後純益成長率超過30％。

由產業角度來看，入榜的179個產業中有128個產業營收成長，成長產業比重達到71.51％。其中營收淨額達1,000億元以上的產業共有76個，還較2021年增加4個產業。CRIF進一步分析在76個營收達1,000億元的產業中，有21個產業營收成長率達兩位數，其中包括加油站業、網路設備業、半導體業、餐飲業、自行車及其零件業、石油化學製品業、無線通信機械器材業營收成長率都達到20％以上，都顯示2022年5000大企業的實質表現其實並不差。

尤其值得關注的是，5000大企業的稅後純益總額，即使不看2021年的5兆5,587億元高點，由2013年的2兆181億元成長至2022年的4兆3,611億元，成長幅度也高達116.10％，印證台灣產業華麗轉身的成果。如果以代表獲利率的純益率表現來看，由2013年5.92％一路揚升到2021年的13.01％，成長幅度達119.76％；即便2022年純益率下滑至10.11％，也仍然是歷史次高，CRIF認為這反映5000大企業正逐步邁向高獲利率時代。

然而CRIF也提出警示，2022年5000大企業排名中，能夠進入500大企業的新面孔僅有36家企業，其中僅有環鴻科技排名84名，是新進榜企業中唯一能進入前100大企業的企業。新進榜企業家數逐年下降，顯示500大企業無法換血，將成為5000大企業發展上的長期隱憂。

CRIF進一步表示台灣產業，特別是製造業，和國際供應鏈連動性高，無庸置疑是台灣的優勢。例如台灣電子業的高敏銳度，當PC和智慧手機成長下滑時，可以很快地調整強化非電腦和非手機部門的營收比重，轉進車用、工業電腦、醫療用、伺服器、無人機、航空、AI、綠能領域；但是談到風險，台灣淺碟經濟的特質在因應產業風險上，相較其他國家需更為重視。例如全球產業供應鏈的高庫存去化，讓台灣產業備嘗艱苦，而台灣產業所面臨的最大問題，仍然在於地緣經濟的變化。（2-1）