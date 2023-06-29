法新社報導，美國國務院表示，領事館外發生的槍擊事件沒有美國人受傷，領事館已經封鎖。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）援引警方發言人報導：「下午6時45分，1名男子在領事館大樓前停下車，下車時手裡拿著武器。」

「安全部隊做出反應…導致交火，攻擊者死亡。」

報導稱，1名尼泊爾安全官員受傷，隨後死亡。

美國國務院在華盛頓聲明表示：「我們向已故的當地警衛成員的親屬表達誠摯的哀悼。」

美國國務院表示，沙烏地部隊擊斃了攻擊者，美國正與沙國聯繫並展開調查。

聲明指出，「領事館已封鎖，沒有美國人在攻擊中受傷。」

這場攻擊發生時，距離吉達約70公里的聖城麥加（Mecca）正在迎接約180萬穆斯林信徒參加年度朝覲活動。

美國駐吉達領事館一直是攻擊目標，其中1次發生在2016年7月4日，1名自殺炸彈客引爆身上炸彈。

2004年12月發生的攻擊事件造成5人死亡。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120629