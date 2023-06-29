華爾街日報27日引述知情人士透露，因擔憂競爭對手的技術實力，美國商務部最快可能在7月初採取行動，禁止輝達和其他晶片製造商在未獲得商務部許可證的情況下，向中國客戶出口晶片。美方考慮的新禁令甚至包括輝達A800晶片。
路透報導，克瑞斯指出：「從長遠來看，如果實施禁止向中國出售我們的GPU的限制措施，將導致美國產業永久喪失在全球最大市場之一競爭和領先的機會，並對我們未來的業務和財務業績產生影響。」
美國拜登政府27日傳出考慮擴大對中國晶片限制。外媒29日報導，美國晶片大廠輝達（Nvidia）財務長克瑞斯（Colette Kress）表示，雖然限制對中國出口AI晶片不會立即產生重大影響，但這將導致美國產業永久喪失機會。
華爾街日報27日引述知情人士透露，因擔憂競爭對手的技術實力，美國商務部最快可能在7月初採取行動，禁止輝達和其他晶片製造商在未獲得商務部許可證的情況下，向中國客戶出口晶片。美方考慮的新禁令甚至包括輝達A800晶片。
路透報導，克瑞斯指出：「從長遠來看，如果實施禁止向中國出售我們的GPU的限制措施，將導致美國產業永久喪失在全球最大市場之一競爭和領先的機會，並對我們未來的業務和財務業績產生影響。」
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