華爾街日報27日引述知情人士透露，因擔憂競爭對手的技術實力，美國商務部最快可能在7月初採取行動，禁止輝達和其他晶片製造商在未獲得商務部許可證的情況下，向中國客戶出口晶片。美方考慮的新禁令甚至包括輝達A800晶片。

路透報導，克瑞斯指出：「從長遠來看，如果實施禁止向中國出售我們的GPU的限制措施，將導致美國產業永久喪失在全球最大市場之一競爭和領先的機會，並對我們未來的業務和財務業績產生影響。」