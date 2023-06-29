台中市議員黃健豪今天陪同3名女模出面，控訴一名鐵路警察局羅姓員警藉跟騷、性騷擾。（張亦惠攝）

性騷me too持續延燒，台中市議員黃健豪今天陪同3名女模出面，控訴一名鐵路警察局羅姓員警藉跟騷、性騷擾。鐵警局台中分局長龔謙星現身向受害女生道歉，並表示已將該員警調離現職，也做最嚴厲的行政處分，會按照規定處分，絕不庇縱。

A女說，羅員警曾帶他到派出所廁所換衣服，趁另一名女模不在時說「我好想撕你絲襪」，平時也會未經同意摸頭，就算明確拒絕還是無法制止，有次突然出現在她的工作場所，後來兩人撕破臉，羅男還發文公審她，影響她的生活。

B女跟C女受害情節相似，羅員警先博取她們的同情，之後就開始狂傳「愛你」等曖昧話語，也曾直接跑到C女公司樓下說要接送，被拒絕後就上網公審、揚言提告。

因有多位受害者向各分局報案，羅姓員警共收到4張跟騷告誡單。台中市議員黃健豪表示，今天開記者會是希望不要再有下個受害者，且雖各分局開出跟騷告誡，但過程中對受害者還是造成傷害，希望主管機關改進。

龔謙星今天記者會尾聲到場向3位受害者道歉，並表示鐵警局台中分局4月中接獲檢舉後啟動調查，有3件跟騷及多件性騷，目前1件性騷案已調查完畢送市府，5月中已給予羅姓員警最嚴厲的行政處分，並將將他北調至苗栗、列為輔導對象加強輔導，絕不庇縱，展現端正警察風氣的決心。