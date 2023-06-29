民眾黨總統參選人柯文哲近日拋出「重啟服貿」議題；對此，民進黨立法院黨團總召柯建指出，服貿雖然在國民黨前立委張慶忠半分鐘違法通過決議，但後來民進黨團復議為無效決議，從此胎死腹中，甚至院會也未曾審議，形同廢止，所以在屆期不連續下，服貿就此結束沒有了。

此外，柯建銘也說，根據服貿協議第24條（生效條款），「本協議簽署後，雙方應各自完成相關程序並以書面通知另一方。本協議有雙方均收到雙方通知後次日起生效。」他說，服貿協議並沒有完成國會審查程序。

柯建銘表示，柯文哲連基本的法律常識都沒有，服貿已屆期不連續，失效廢止，如何重啟？是無知還是惡意？台灣人民可選他們當總統嗎？換言之，不管接下來任何人當總統，都不可能重啟服貿。

柯建銘說，史詩級太陽花學運，召喚台灣青年學子主動關心國事，這股風潮力量後投射於柯文哲台北市長選舉，引起柯P旋風，但今柯P背離初心及民意，此刻大喊「反黑箱，不反服貿」，2014年利用反服貿當選台北市長，現為總統大位，討好中國大陸，卻不反服貿，是非顛倒，前後不一，背離民意，必遭唾棄，吞敗果。

柯建銘也說，侯友宜也大喊重啟服貿，與國安會前祕書長金溥聰接競辦執行長必有關聯，重回馬金體制、親中路線，與國台辦唱和服貿互利雙贏，態度明顯，台灣人不可不注目其後發展。

柯建銘指出，2024年一場世紀之戰序幕已拉開，這是終極之戰，也是台灣生存之戰，金溥聰必操作假和平、真親中，同時販賣戰爭恐懼與柯P分進合擊，不可不防。他說，為台灣永續發展國家再前進，成為全球民主陣營的重要夥伴，讓賴清德當選總統，民進黨國會過半，是共同責任。