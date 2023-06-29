隨著盛夏到來，「解暑神器」西瓜受到關注，也讓「驗瓜師」引起大陸網友熱烈討論。據指出，這些專業的西瓜質檢員只要拿著瓜看一看、拍彈幾下就能判斷出瓜是生是熟、是好是壞，一操作下來僅用幾秒時間。在出瓜高峰期，「驗瓜師」每天最多需要拍打上萬顆西瓜，從中挑選出合格產品。

也有大陸網友看了「驗瓜師」操作後表示，「每次買瓜都會拍一拍，實際上根本不知道拍了為什麼」。但據相關研究結果顯示，「聽音辨瓜」其實是一種頗為科學的選瓜方式。

根據《華西都市報》報導，研究顯示根據拍擊的聲音挑選西瓜，是基於聲波在介質中傳播受到介質密度、質地影響的原理。因此拍擊西瓜獲得的聲波與西瓜品質之間是存在聯繫的。

具體來講，西瓜的結構分為瓜皮和瓜瓤。在西瓜成熟過程中，瓜皮的硬度和彈性模量會發生變化，也就是果肉成熟的瓜皮彈性更大，拍打起來會有輕微的回彈感。此外，瓜瓤在纖維素酶的作用下，內部纖維素被降解，西瓜的含糖量和自身結構也產生了變化，敲擊聲自然會有不同。

因此，透過研究結果顯示，經處理後的音訊相關頻率在133-160赫茲之間的為熟瓜，而頻率大於189赫茲的為生瓜，在160-189赫茲之間的為適熟瓜，小於133赫茲的則為過熟瓜。

在聽覺感受上，赫茲越高的聲音越尖細，反之則越低沉。由此可以推導出，拍擊聲音較為低沉的瓜才屬於成熟適口的好瓜，而拍擊聲音很清脆的是生瓜。