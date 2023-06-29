炎夏是綠竹筍產季，但醫師提醒，國內、外都曾發生過食用竹筍中毒的案例，原因來自「生食」竹筍導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、甚至死亡。因此，竹筍一定要經過煮熟後才能食用。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌在《健康2.0－名醫觀點》提到，生竹筍含有氰酸，若吃下肚可能會造成氰化物中毒。他說明，這是因為氰化物會抑制身體利用氧氣，一旦身體組織無法使用氧氣，就會缺氧、出現酸中毒，嚴重會抽筋死亡，因此竹筍一定要煮熟後才能為人所食用。

楊振昌表示，國內、外都曾發生過類似案例，泰國就有過幾十人因採摘竹筍後未經烹煮等處理，就直接醃漬後食用，導致中毒、甚至死亡的案例。他提醒，市面上常見真空包裝的竹筍食品，民眾食用前務必要先煮熟後才能吃，

他並提到，樹薯也有相似情況，但只要經過日曬加熱，就能破壞氰酸等類似化合物，因此市售的樹薯粉無此中毒疑慮；但若未經處理，國外曾出現有慢性中毒的症狀，因為氰化物結合維他命B12、導致人體缺乏B12，進而出現貧血、失智或神經系統問題。

至於豆薯，楊振昌表示，可食用塊根部分，但長得像豌豆的豆莢因含有魚藤酮，也有嚴重毒性，民眾千萬不要誤食。此外，中毒後即使多喝水或運動流汗，基本上都無助排毒，氰化物中毒有解毒劑，因此民眾若因此中毒，一定要盡快就醫治療。