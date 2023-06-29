鮑爾在歐洲央行論壇上表明「不排除連續升息」的可能性。

恆生科技股指數暫跌1.62%，嗶哩嗶哩跌3.85%，跌幅最大，百度、萬國數據、京東集團、京東健康、舜宇光學、金蝶國際也都跌逾3%。

華虹半導體獲中國國家集成電路產業基金認購A股，股價應聲上漲2.4%，在主要科技股中表現最佳。

藥明生物跌近5%，在藍籌股中表現最差。