中國航空工業集團（AVIC）在這次巴黎航展中展示了「翼龍」-X模型

中方在19—25日舉行的巴黎航展中，秀了「翼龍」系列無人機的先進升級版，中國航空工業集團（AVIC）以1:10的模型，展示可能正在研製的「翼龍」-X。而分析認為，這可能是行銷策略。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）28日報導，「翼龍」是中空長航時無人機，已知有「翼龍」-1、「翼龍」-2和「翼龍」-3等版本。而《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）說，「翼龍」-X翼尖上翹，在每個中置機翼下方都有4個翼下掛點。

此外，新版「翼龍」的機頭隆起，裡面有衛星通信（Satellite Communications，SATCOM）終端機、雷達、腹側光電/紅外線（EO/IR）砲塔、V型尾翼、兩個傾斜的腹鰭，還有驅動五葉片旋翼的後置渦輪螺旋槳發動機等。

另一方面，「翼龍」-X的翼展約14.5米、長為26.1米，和「翼龍」-10A相比，除了機身加長外，機翼展弦比也較小。分析指出，種種跡象顯示，中方也在朝 「武器卡車」（weapons truck）概念的方向發展。察打無人機攜帶大量彈藥，能互補並配合陸地和載人航空資產，執行地面攻擊任務，以作為武力倍增器。

Paris Air Show 2023: AVIC unveils Wing Loong-X UCAVhttps://t.co/5IDjz03BmQ pic.twitter.com/6ShNiGmglS — Tango III's Military News (@IiiTango) June 26, 2023

整體說來，各方廣泛對「翼龍」系列無人機展現與日俱增的興趣，尤其是在傳出，奈及利亞空軍（NAF）可能採用後，更是如此。在6月9—11日間，奈及利亞執行了3天作戰任務，殲滅了近100名「博科聖地」（Boko Haram）恐怖分子。而在其中一次打擊中，奈及利亞動用了新買的「翼龍」-2無人機。

此外，眾所周知，阿爾及利亞也是中方無人機用戶，它2021 年 9 月訂購了24架「翼龍」-2無人機，也採用了彩虹-3、彩虹-4和較舊型的「翼龍」-1無人機。

同樣的，摩洛哥也採用了阿拉伯聯合大公國（UAE）贈送的「翼龍」-1。 2022年7月時，摩洛哥與中方展開談判，以採購「翼龍」-2無人機，來取代「翼龍」-1。