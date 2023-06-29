民眾黨立委賴香伶今天舉行記者會表示，澳豐基金能在台「暢銷無阻」，是依靠在台代銷公司「兆富財務管理顧問公司」與其旗下業務人員推廣。（賴香伶提供／楊亞璇台北傳真）

澳豐基金在台吸金破2000億，民眾黨立委賴香伶揭露此大規模跨國詐騙案後，陸續接獲許多陳情與檢舉。賴香伶今天舉行記者會表示，澳豐基金能在台「暢銷無阻」，是依靠在台代銷公司「兆富財務管理顧問公司」與其旗下業務人員推廣，又趁調查局偵辦之期間，大肆擴張組織，讓吸金金額由百億膨脹200倍成2000億，呼籲檢調要積極偵辦兆富負責人、業務代表。

賴香伶指出，上周開完記者會後，兩大機關法務部、金管會至今漠視，不願承接重大案件，但有照片為證，澳豐就是兆富，自始自終都是同家公司，在同個辦公樓層一起掛牌，並非代銷或代理關係。兆富公司內部採取高額獎金的非法傳銷模式，彼此各部門各自獨立運作，讓追線索增加相當大之難度，希望更多民眾提供訊息，讓整個詐騙組織能夠完整被追訴。

賴香伶表示，金管會拒絕民眾要求以我國與馬來西亞納閩島間金融備忘錄啟動互助追償機制，但兆富卻早已在多年前銷售介紹文件上列出該備忘錄前身之「中馬投資保障協定」作為行銷噱頭，這些國際合作追償機制不僅沒有保障民眾，反倒成了吸引民眾落入陷阱之誘餌。

賴香伶也直言，調查局告知金融案件平均要調查超過3年，加上正式進入司法程序，約等於預告有5年的犯罪空窗期，而兆富也正是透過這5年吸金擴大20倍的規模。1萬多人受害，這有天良嗎？這樣的集團在台橫行20年，國家有救嗎？金管會不要睡著，把自己當局外人。

受害者代表C小姐說，自身家族受騙高達百萬美金，卻看到澳豐基金港籍負責人instagram中，高調曬出名車與出入高級場所玩樂照片，對比自己前往香港報警被拒及經濟窘況，心情相當低落，甚至有其他受害者嘗試輕生未果。

C小姐也表示市面上目前也有許多兆富業務利用各種方式阻止受害人報警或進行訴訟，不僅拒絕承認有違法代銷之事實，還會偽裝成受害者混入自救群組。

沛然律師事務所陳君沛律師表示，現在兆富負責人以違反投資投顧法判刑2年，刑度顯不相當，希望能朝涉及1億元以上案件加重刑期方向修法，以增加嚇阻力。

嘉德法律事務所洪士傑律師說，兆富公司及業務行為，可能涉犯銀行法或違法多層次傳銷，也希望調查局能盡速就入調查，以便釐清金流。

賴香伶強調，香港澳豐基金案本質就是一宗詐騙事件，已知台灣兆富公司更是幫凶，呼籲檢調要積極偵辦兆富負責人、業務代表，希望此案受害者能勇敢站出來，提供檢調相關資訊，加速釐清其犯罪事實，幫助自身受害者討回公道，追討被騙損失，並同時要求我國政府全力協助被害人了解境外詐騙金流去向，進行追討返回。