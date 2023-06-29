因應核二廠及協和重油電廠除役，台電擬在油改氣並設置第四天然氣接收站，但因涉及填海造陸、毀壞珊瑚引發爭議頻傳，今天有力挺四接的環團、專家及學者召開記者會指出，協和油改氣後，基隆健康、生態、財富三好，一旦協和受阻，將導致北東電網供電靠外援，超過電網負荷，北北基宜面臨限電風險，基隆放棄投資，可預期基隆將會又髒又窮。

台電在環評時曾指出，北東電網共480萬人口，2025年北東用電達600萬瓩，隨著核二電廠、協和電廠除役後，僅剩和平電廠130萬瓩，北西電網融通能力上限420萬瓩，北東電網供需明顯失衡，亟需協和更新改建2部燃氣機組加入供電行列。

前九二一震災重建基金會執行長謝志誠表示，三接可以與藻礁共存，四接也可以與基隆港及珊瑚共融，但依台電報告指出，台灣區域電力失衡嚴重，一旦協和換氣計畫受阻後，北東電網會更加吃緊，電力靠電網支援會使安全問題更加嚴重，「沒有人是協和以氣換煤受阻的擴大電力缺口的局外人」。據傳，台電也在評估是否要讓協和電廠在2024年如期除役。

基隆潛水教練王銘祥說，四接3.0版本，填海面積再縮小至14.5公頃，且岸邊拉出來30公尺處珊瑚覆蓋率最高僅有6％，可以認同3.0方案；環保署前副署長詹順貴也說，四接3.0版已經把生態影響降到最低，如果四接無法興建、恐難橋接至淨零轉型，台中火力發電廠恐要燃燒更多煤，在不同公共利益的權衡之下，支持3.0版本。

台灣島永續發展協會理事長劉志堅也說，北部用電尤其大台北十分不足，協和油改氣後增加供電260萬瓩，可望補足此塊；彰化縣綠色資源保育協會總幹事顏淑女批評，反四接是把環保問題政治化，一旦協和受阻，南電、中電被迫北送，影響中火是否可以在2030年如期除役，害更多中部人得到肺癌。

中興大學環工系教授莊秉潔說，2025年北東電網需求6GW、扣掉和平供電的1.3GW，電網供應的4.2GW，還有0.5GW不知道要從何而來，勉強電網供應恐怕會崩潰，且近年更有如基隆捷運等重大建設，恐怕難以供電，如果協和重油未能延役，則恐怕就會限電，或是面臨電網崩潰的風險。

莊秉潔提及，四接要投入1200億興建儲槽、接收站，可望提供LNG加注服務，讓基隆港成為最乾淨船舶及郵輪的停靠港，甚至未來可望成為氫能港，如果基隆放棄投資，可預期基隆將會又髒又窮。