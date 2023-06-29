國民黨台北市議員柳采葳29日舉行記者會，透露日前北農股東會，大家都在討論「民股倒戈」一事，農委會內部人士透露，因為民股董事要反的是「黃承國」。柳采葳進一步揭露，黃承國擔任北農顧問期間如同「地下董事長」，不僅北農總經理翁震炘不敢管，就連農委會主委陳吉仲也不敢多言，而黃承國為的就是把持第一果菜批發市場趕建案的利益。對此北農董事長黃向羣則回應，黃承國根本沒有、也不會介入改建工程而有圖利狀況，請議員說明清楚是「哪位董事在受不了」。

台北市議員柳采葳（見圖）29日舉行記者會，踢爆北農低溫冷鍊攏係假，表示去年北農強調，擴增第一及第二批發市場之低溫卸貨拍賣區，號稱能維持蔬果最佳溫度在15度至18度，現在不僅卸貨員工熱到脫上衣搬貨，低溫卸貨區更是始終維持在30度的高溫，蔬果新鮮程度令人質疑，要農委會主委陳吉仲好好說清楚。（陳俊吉攝）

柳采葳表示，近期的北農股東會，讓大家都在討論「民股倒戈」一事，農委會還特別發新聞稿，聲稱市府派要拿下所有常務董事席次。柳采葳透露，農委會內部人士透露，因為民股董事要反的是「黃承國」，黃承國現在擔任北農的顧問，開會每場必到，作風強硬霸道，根本就是北農的地下董事長，內部人士透露，陳吉仲不敢管，總經理翁震炘也不敢管。

柳采葳透露，知情人士提到，北農改建利益龐大，這也是黃承國擔任顧問最主要原因，黃承國開會必須壓陣，監督改建工程進度，為的就是利益。因此民股董事受不了，要換掉黃承國只能讓北農更改經營權，如此黃承國才能離開北農，這也是為什麼，北農現在董事長、總經理都是民進黨的人，但是農委會還無法得到董事會信任的主要原因之一。

柳采葳也直言，總經理翁震炘進到北農之後，帶了50多位「自己人」，這些人空降北農短短一年就能升職為經理，讓許多北農老員工相當不甘心。柳強調，內部人士也提到，翁震炘就是不懂裝懂，經常造成拍賣人員工時加長，翁震炘會自以為為了拍賣員好，請老師來上課，但是時間是早上排在早上八點，根本讓拍賣員沒辦法休息，原因是拍賣員通常凌晨結束工作就可以回家，但是為了上課還要等到早上八點，變成中午才能回家休息，因此也導致拍賣員對翁震炘的憤怒。

北農董事長黃向羣接受電話訪問時說，黃承國先生曾擔任第12屆的董事會顧問，時間是在2017年至2020年間，黃向羣表示他的任內從未見過黃承國顧問出席開過會，第13屆黃承國先生也非北農顧問，此外，北農改建是在前北市府期間執行，且已規劃多年，改建過程有很多市府單位協助，黃承國根本沒有也不會介入改建工程而有圖利狀況，至於有議員提及是民股董事受不了黃承國，應先說清楚是哪名民股董事。