公益彩券為提升社會福利、促進弱勢族群就業與照顧，增加其就業機會。此次第5屆經銷商遴選，共有約7萬5千人符合抽籤資格，並抽出5千5百位正取，而各縣市中籤率以百分之5至7不等，經銷商遴選測驗也已在近期於各縣市陸續開始，現竟傳出測驗過程中嚴重違反「身心障礙者權益保障法」。

立法委員王美惠表示，台彩公司在遴選測驗時，視障朋友無法由親人陪同考試，主辦單位表示會提供語音協助，而後試場人員還對視障者提出「要自己看試題」的言語，此舉不只未做到對身障者最基本的尊重，也有違反身權法第16條相關規定。

王美惠說，此案例並非為個案，目前經銷商測驗全國仍在進行中，然而台彩對於各身心障礙者考試的輔助用具，依然沒有明確說明，在報名測驗簡章中也無規範，全憑各考場工作人員認定，例如有些視障朋友使用了APP掃描文字並語音播放，有些應試者帶插電式放大鏡，各種不同輔具可提供的輔助功能不同，進而影響測驗結果，此爭議已造成應試的身障者恐慌。

民進黨立委邱泰源表示，公益彩券的發行，除了彩券收入對於弱勢族群照顧，也扮演給予魚竿的角色，讓他們可以有尊嚴的自立生活，在台彩經銷商遴選的階段應如同國家考試對於身障者應試權益保障 如此方能符合社會正義。

民進黨立委林靜儀指出，根據身心障礙權利公約，對於身心障礙者所提供的協助，應該是要讓其能夠與一般民眾一樣，能夠平等在社會上生存；她表示，身心障礙者的議是她一直都很關心，過去也有向中選會提出有關增進身心障礙議題的相關質詢，想要提升身心障礙者投票時的權益，而對於此次的測驗所引發的歧視與爭議，也要求台彩一定要盡速改進問題，並對於已經造成傷害的身心障礙的朋友提出道歉以及彌補。

王美惠也呼籲，台彩應該要立即檢討資格認定及遴選測驗的過程，針對目前受到歧視的參與者，應該要給予道歉及後續相關補救措施。此外，公益彩券發行條例的主管機關財政部，負有監督之責任，應該也要立即著手調查是否有違反相關的法令，負起責任，不要再讓這樣事情再度發生。

對此，主管機關財政部國庫署副署長馬小惠表示，公益彩券發行為實體店面，自發行條例公告施行後，皆秉持須具備基礎工作能力，針對此次測驗過程所引發的不公與不夠細膩之處，國庫署會責成及督促發行機構，認真調查及處理後續問題。

台彩公司總經理謝志宏則表示，對於發生這樣的事件，非常的遺憾及難過，也對現場執行人員不正確代為致歉。輔具的使用爭議部分，現場工作人員並未說明清楚也再次道歉，調查及處理後續的問題會立即去做，考試期間的問題也都持續檢討中改進。

身權法主管機關衛福部社家署尤組長表示，視障朋友的應試可以有許多的輔具及配套措施，台彩公司需要改進；社家署也建議台彩公司，應該邀請視障朋友進行對話以精進應試的細節，並且除了視障以外還有不同障礙朋友，這些身心障礙者都要有配套，也請台彩公司要特別注意。