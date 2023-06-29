又到了夏天減重季，不少民眾以為不吃肉、節食就是「健康」的減肥方法，但內科醫師表示，不少肥胖者吃得不多，還是胖，代表吃錯東西，另一方面則可能是腸道菌相出現失衡，建議想瘦的民眾，可以透過補充益生菌、B群提升腸道健康，促進身體的新陳代謝有助於減重。

台灣肥胖醫學會最新調查顯示，國內近7成民眾同意肥胖是慢性病，但有近5成不清楚肥胖的定義。高雄陳顯明診所副院長、內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，肥胖是進食與代謝的拉鋸戰，當熱量攝取大於消耗時，就會讓體重上升，根據衛福部公布體位定義，BMI ≧ 27.0就是「肥胖」。

台塑生醫 i 醫健康診所醫師、長庚醫院中醫內科主治醫師喬聖琳表示，許多人以為吃得少、節食，或不吃肉就可以減肥，沒想到吃再少都沒用，就是吃錯食物！尤其若常攝取精緻飲食，即便吃的不多，仍會變胖。

另外，越來越多研究發現，腸道菌相與肥胖及糖尿病之間有相關性，喬聖琳指出，通常肥胖的人其腸道菌相都會出現失衡，腸道中厚壁菌門與擬桿菌門的相對比率較高。根據《Nature》在2013年所發表研究指出，給予體重過重或肥胖的人低脂、低熱量，富含蛋白質與纖維的健康飲食，能改變腸道細菌的組成。

如何改善體態？喬聖琳指出，根據每個人脂肪堆積的位置，飲食與控制方式大不同。肥胖「NG體質」可分為蘋果型、梨型、綜合型肥胖3大類。

蘋果型肥胖的人脂肪多集中在「腰腹部」，四肢較細，脂肪容易堆積在內臟周圍，造成內臟脂肪較多。這類型的人常熬夜、愛吃宵夜，攝取較多的高油、高糖食物，因此飲食上要避免上述不良習慣外，建議多吃蔬菜水果、少吃紅肉等，並以伏地挺身加強上身運動。

而「台灣女性」最常見的梨型肥胖，脂肪多囤積在「下半身」如臀部及下肢，通常運動量不足、代謝差，飲食應避免高鹽、重口味，以及避免冰飲、冰品等，應著重騎腳踏車等下身雕塑的運動。

綜合型肥胖者則結合蘋果＋梨型肥胖的特點，在飲食上要避免高脂肪、高熱量、高糖或高鹽分的食物，如選擇纖維高的五穀類，搭配適量的蔬菜、水果及雞、魚肉等優質的蛋白質，加上有氧運動來降低全身的體脂肪。

喬聖琳表示，減重最重要的還是飲食控制，佔70％關鍵因素，運動約佔20～30％。因此建議，減重時可同時搭配益生菌如SBM等市售商品以及B群、礦物質鉻、鋅和膳食纖維來改善腸道健康，促進代謝。另市面上也出現專利日本茶花萃取、山葵葉、難消化性麥芽糊精與綜合蔬果發酵物等成分的保健食品，也能抑制脂肪吸收。

她也提醒，想快速控制體態，也要確認身體的負荷程度，與醫師諮詢後採循序漸進的方式。