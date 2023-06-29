國民黨總統參選人侯友宜民調落後，黨內拋出換侯、跳船、防磚等想法。對此，國民黨中生代組成的KK政線今（29）日喊話，「團結支持侯友宜是國民黨唯一的活路」，一旦換侯，「下架民進黨」的共識就會崩解，將讓民進黨繼續執政，因此內部撕扯該到此為止。

國民黨高市多名議員合組的KK政線指出，金溥聰進駐侯友宜團隊擔任競選辦公室執行長，這是國民黨團結整合重要的一步。黨提名後同仇敵慨、風雨同舟是基本做人道理，疾呼各種換侯、跳船、防磚等亂象應該就此休矣，希望國民黨用團結贏得尊敬，機關算盡只會換來唾棄。

高雄KK政線參選左楠區立委的李眉蓁認為，侯友宜現在的民調不等於最後的選票，而民調下跌更不是因為侯友宜人不好，只因起步晚，內部整合還沒完成、競選團隊還沒進入狀況。

李眉蓁指出，國民黨黨內互打、三心二意的老毛病才是最大問題。看到民調暫時性下跌就動換侯防磚跳船等心思，這是自掘墳墓。「反侯就是挺賴，這是非常簡單的道理，今天反侯力量把侯友宜換掉，明天挺侯力量會甘心支持你們的候選人嗎？」

國民黨高市鳳山立委參選人鍾易仲強調，不管侯友宜民調剩多少，只要國民黨吹響集結號、集中所有力量往前衝，絕對能殺出一條活路。而一旦換侯，「下架民進黨」的共識就會崩解，取而代之出現對藍軍的懲罰性投票，結果精於算計的藍白陣營一場空，將讓默默團結前進的民進黨繼續執政。

李眉蓁、鍾易仲也說重話，現在年輕人鬥牛、打game都是願賭服輸，黨都提名了還有那麼多人在搞「拖賽連」動作，難怪年輕選票通通跑光光。「唯一支持侯友宜是國民黨贏得總統大選唯一的道路」，呼籲黨內從金溥聰進駐侯友宜總部開始，能用團結贏得尊敬和勝利。