2023上半年即將結束，台灣吠陀占星權威李靜唯分析7月運勢，提醒國際間衝突可能更明顯，要留意全球經濟；另外注意水災，像是洪水暴雨若導致交通事故或電力中斷，可能再度重創民生經濟。

李靜唯指出，7月1日火星進入獅子座與土星對沖，逆行的土星代表業力和責任感，火星進入獅子座的能量，象徵自信、權力和領導力的崛起；這種自信和權力的表現，可能引發國際間激烈競爭，各國政治領導人為了尋求在經濟、政治和地緣戰略上的主導地位，更積極展示自己的實力和影響力，這種國與國之間的角力衝突將會在7月1日後更加明顯，一直持續到8月18左右。這樣的星象可能導致全球經濟和政治的不穩定，尤其要注意極權政治領袖或高級將領可能更加獨斷獨行甚至是發生意外災難。

李靜唯表示，7月7日金星進入獅子座與火星合相，不但與土星對沖，同時又受木星與羅喉的相位影響，金星進入獅子座與火星合相，不僅要注意全球經濟、金融市場及各國財經政策（例如美國是否升息），也持續關注兩性平權與社會正義議題。由於獅子座跟政治圈娛樂圈及金融圈的領導人物有關，這樣的相位將會讓民眾深刻感受到社會的不平等，例如貧富差距更大及權勢財富所帶來的不公不義。

不過值得慶幸的是，在水瓶座逆行的土星將會帶給人類反省及改革的新契機，可能會促使各國加強監管和規範，以確保經濟及社會道德的穩定性。金星和木星產生相位將會為全球經濟帶來更多的投資和商機， 羅喉則會增加市場的不確定性，投資人宜謹慎因應，避免投機心態擴張引發泡沫化的風險。

另外，李靜唯提到，7月9日水星進入巨蟹座沒有被凶星沖剋，房地產及服務業將會傳來短暫好消息，不過7月25日水星進入獅子座與火星及「7月23日開始逆行的金星」合相，同時與土星、羅喉、木星產生相位，這樣的星象可能會增加水災的風險，包括洪水暴雨、地震或火山引發海嘯等天災。

禍不單行的是，受到木星、土星雙重影響，水的流動和排放可能受到限制，導致水災擴大；此外，水星也代表交通工具和通信設備，一旦發生災難將會增加電力故障、網路中斷或交通事故風險，再度重創民生經濟及服務業，尤其是東北亞（包括大陸）西方或南方等國家或地區要特別注意。