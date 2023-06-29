市面上風扇選擇多樣，家電業者表示，扇葉多寡會影響風切聲和出風風距，喜歡吹起來像自然風的，建議買至少7片扇葉，而台電過去也曾發文教民眾選擇適合自己風扇，若喜歡較柔和的風，可以選擇扇葉多的產品；喜歡風力強的則可選擇扇葉少，想省電還則選擇DC直流扇。

怡和家電昨（28）日YouTube頻道指出，若馬達規格相同的情況下，扇葉多寡會影響風切聲和出風風距，想吹較柔和、接近自然風的，建議買至少有7片扇葉的，因扇葉多可以把風切得較細。

台電過去也曾在臉書粉專發文表示，電風扇扇葉片數選擇得依需求和使用環境來選擇，如果喜歡風吹起來較柔和且安靜，可選擇扇葉多的，習慣吹大風的人就建議買扇葉少的，才不會覺得風吹起來不夠強。

台電說，扇葉數量多，葉片的震動和風切聲都小，風也較柔和；扇葉數量少，葉片震動和風切聲都大，風力也較強，若想要有省電效果，可選擇DC直流扇，買電風扇最好是有品牌且有節能、安全標章的為佳。