市議員陳冠羽整理的R86班次，右圖為公車處接手營運的時刻表，班次明顯減少，而假日僅有中巴，造成民眾使用不便利。（陳冠羽辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑29日上午前往暖暖區碇內街了解R86公車班次不足問題。市議員陳冠羽表示，暖暖唯一的「台鐵接駁公車」就是R86，現轉由公車處接手營運後，平日晚上8點後就沒車，假日只有7個班次，明顯不足。市議員林旻勳表示，平日晚上許多通勤族回到火車站就超過8點，只能改搭計程車，也希望市府能協調解決。對此謝國樑回應，只要地方有需求，市府就會來研擬調整。

謝國樑至暖暖搭乘R86公車轉乘台鐵，承諾針對民眾需求改善。

謝國樑29日一大早6點50分就前往暖暖區碇內街搭乘R86公車，了解接駁台鐵七堵與八堵站之問題。謝表示，在議會有許多暖暖區的議員提出有關R86公車班次以及暖暖土石坍方重建問題，今天特別來暖暖實際了解會勘，期望能夠更有效指示市府局處協調解決問題。

市議員陳冠羽（右二）表示，目前R86是暖暖地區唯一的台鐵接駁公車，但班次過少，應該朝增班方向調整。（徐佑昇攝）

謝國樑至暖暖搭乘R86公車轉乘台鐵，承諾針對民眾需求改善，議員陳冠羽說明。

市議員陳冠羽表示，他很肯定謝國樑回應其總質詢提出的訴求，並親自搭乘R86公車來了解現場狀況。他期盼能作為改善「暖暖通勤困境」的第一步，喚起林右昌前市府遺忘的暖暖通勤族權益，並穩定R86及國道客運班次，恢復尖峰時段班次數量。

陳說明，暖暖區通勤族長期因客運經營不善，班次容易脫班、缺班、臨時減班，以致仰賴台鐵，而台鐵唯一的接駁公車就是R86。但自從2010年10月前市府允許當時業者減班後，班次直接減少一半以上。雖然現在市府公車處接手，但平日晚間班次只到8點，假日僅剩下7個車次，不僅通勤成本大幅增加，更讓龍門谷、幸福華城一帶長輩外出難。

市議員林旻勳（中）表示，R86除了班次應增加外，另外假日的中型巴士也會造成去七堵市場買菜的菜籃族上不了車的狀況，也希望能一併納入檢討。（徐佑昇攝）

謝國樑至暖暖搭乘R86公車轉乘台鐵，承諾針對民眾需求改善，議員林旻勳說明。

市議員林旻勳則表示，很感謝市府主導將R86改由公車處營運，但有許多通勤族下班下課回到台鐵七堵或八堵車站，其實很常超過晚上8點，形同沒車可搭，變成只能搭計程車，相當不方便。

林指出，另外像是有些「菜籃族」市民，在假日的時候會前往七堵市場買菜，但假日目前僅有中型巴士，變成去程因為菜籃可以折疊收起來，上得了車，但回程裝滿菜後卻難以上車的窘境，也希望市府能一併考量。

基隆市長謝國樑（中）親自從碇內街搭乘R86公車轉乘至台鐵八堵車站後，謝表示有聽到許多民眾意見，會針對加強運能的方向去研擬，一定要解決民眾需求。（徐佑昇攝）

對此謝國樑回應，實際搭乘R86後有許多民眾向他反映遇到的問題，例如針對假日只有中型巴士希望可以改成大型的，因此如何增加運能，但又能調度機動性高的中巴至幸福華城接送長輩，這會是市府努力的方向，一定會來解決民眾問題。