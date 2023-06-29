謝國樑至暖暖搭乘R86公車轉乘台鐵，承諾針對民眾需求改善。

基隆市長謝國樑29日上午前往暖暖區碇內街了解R86公車班次不足問題。市議員陳冠羽表示，暖暖唯一的「台鐵接駁公車」就是R86，現轉由公車處接手營運後，平日晚上8點後就沒車，假日只有7個班次，明顯不足。市議員林旻勳表示，平日晚上許多通勤族回到火車站就超過8點，只能改搭計程車，也希望市府能協調解決。對此謝國樑回應，只要地方有需求，市府就會來研擬調整。
謝國樑29日一大早6點50分就前往暖暖區碇內街搭乘R86公車，了解接駁台鐵七堵與八堵站之問題。謝表示，在議會有許多暖暖區的議員提出有關R86公車班次以及暖暖土石坍方重建問題，今天特別來暖暖實際了解會勘，期望能夠更有效指示市府局處協調解決問題。
市議員陳冠羽表示，他很肯定謝國樑回應其總質詢提出的訴求，並親自搭乘R86公車來了解現場狀況。他期盼能作為改善「暖暖通勤困境」的第一步，喚起林右昌前市府遺忘的暖暖通勤族權益，並穩定R86及國道客運班次，恢復尖峰時段班次數量。
陳說明，暖暖區通勤族長期因客運經營不善，班次容易脫班、缺班、臨時減班，以致仰賴台鐵，而台鐵唯一的接駁公車就是R86。但自從2010年10月前市府允許當時業者減班後，班次直接減少一半以上。雖然現在市府公車處接手，但平日晚間班次只到8點，假日僅剩下7個車次，不僅通勤成本大幅增加，更讓龍門谷、幸福華城一帶長輩外出難。
市議員林旻勳則表示，很感謝市府主導將R86改由公車處營運，但有許多通勤族下班下課回到台鐵七堵或八堵車站，其實很常超過晚上8點，形同沒車可搭，變成只能搭計程車，相當不方便。
林指出，另外像是有些「菜籃族」市民，在假日的時候會前往七堵市場買菜，但假日目前僅有中型巴士，變成去程因為菜籃可以折疊收起來，上得了車，但回程裝滿菜後卻難以上車的窘境，也希望市府能一併考量。
對此謝國樑回應，實際搭乘R86後有許多民眾向他反映遇到的問題，例如針對假日只有中型巴士希望可以改成大型的，因此如何增加運能，但又能調度機動性高的中巴至幸福華城接送長輩，這會是市府努力的方向，一定會來解決民眾問題。
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