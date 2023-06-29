講師示範油汙染清除作業。（海洋委員會提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會副主任委員吳美紅率團於6月中旬赴法國水域意外汙染事故研究調查中心（CEDRE）做海洋油及海運化學品汙染應變人力養成訓練，25名來自中央部會、地方政府及事業機構人員均完訓並取得國際海事組織（IMO）訓練課程證書，成為我國海洋油及化學品汙染應變種子人員。

海洋委員會海洋保育署29日說，CEDRE是國際著名的海洋汙染應變專業訓練機構，我國每年均派員至法國受訓，前兩年因疫情改以視訊方式授課。

今年全球疫情趨緩，海保署特別邀請中央部會、地方政府及事業機構共25名學員，由CEDRE針對海洋油汙染及化學品汙染應變規畫課程，包含海洋汙染相關國際公約和規定、汙染評估及決策、海上及岸際油汙染應變策略，以及油汙染實際除汙作業操作等，並參觀CEDRE實驗室及法國POLMAR國家應變設備庫房。

另外，化學品課程則是針對載運化學品船舶在海上的泄漏應變，包含各類化學品的泄漏狀態變化、應變小組及設備演示、法國海上消防專責單位講授個人防護穿戴及化學品止漏處理的模擬等專業課程。

吳美紅表示，台灣周邊海域為亞太航運交通要道，大型船隻往來頻繁，時有船隻擱淺、觸礁甚至汙染的情況發生。近年西部海域離岸風機數量逐年增加，航行及汙染風險也隨著提升，有必要積極培訓海洋汙染緊急專業應變人力資源，此行至國外先進機構學習新知，也期許參訓種子學員能透過法國專業訓練，將所學內容運用在工作崗位上，共同維護海洋環境及降低汙染風險。