「黑人」陳建州、「范范」范瑋琪2011年結婚，育有一對雙胞胎兒子，昨(28日)陳建州因捲入性騷擾疑雲，向「大牙」周宜霈要求賠償他們夫妻倆共1000萬元台幣。今(29日)有媒體報導，「黑范」夫妻兩人去年低調出售位於民生社區的豪宅，還是以低於市價的9折價，總價共5208萬元成交。

統整過去媒體報導，陳建州和范瑋琪出道多年，擁有的財富和房產相當可觀，早年陳建州受訪透露兩人理財大多都放在買房地產，陳建州30歲時就在范媽媽介紹下於知名軍眷宅「健安新城」買進一戶，而范瑋琪名下也有6戶，用來出租增加收入，可說是演藝圈中相當精打細算的包租婆，每月光靠租金就有數十萬進帳。

隨著2015年陳建州與范瑋琪生下兩個小孩，家中空間逐漸不夠，2017年全家人搬離民生社區的豪宅改到大安森林公園附近的房子居住，傳聞內部共有180坪，要價約1.9億，採極簡風高雅設計，木製地板、餐桌，還有白色長沙發及陽台，可以遠眺大安森林公園的景色。

據《ETtoday房產雲》報導，陳建州和范瑋琪去年就傳出要拋售位於民生社區的豪宅，原本開價5766萬元，總坪數為83.9坪，最後以低於開價的9折5208萬元成交，買方則為自然人，去年1月已經完成交易。據知該戶豪宅原本在2007年由范姓自然人買下，2012年依照夫妻贈與相關法條，轉手贈與陳姓自然人，而不願具名的房仲表示，雖然該處房產最終以原定價格的9成賣出，但推估2007年入手的價格，原本的屋主應該還是有獲利約千萬元。

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