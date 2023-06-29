27 up. 27 down.



The 24th perfect game in AL/NL history belongs to Domingo Germán. pic.twitter.com/SyUJb0cKm6 — MLB (@MLB) June 29, 2023

洋基投手赫曼（Domingo German）今（29日）先發登板出戰運動家，完投9局完全沒有讓對方打者上壘，上演大聯盟史上第24場完全比賽，繼拉森（Don Larsen）、威爾斯（David Wells）和孔恩（David Cone）後，第4位上演完全比賽的洋基球員。

在主炮賈吉（Aaron Judge）缺陣下，洋基近期戰績有所起伏，與運動家系列賽的首戰更是出師不利，今洋基投打將怨氣一併發洩，5局上一共打了11個人次，靠著6安、2次保送，單局轟下6分奠定勝基，洋基最終打下11分，睽違22場之後再度有雙位數得分進帳。

洋基此戰先發投手赫曼同樣大發神威，9局下來用了99球，沒有被運動家打者敲安、投出保送，身後隊友也給予強大的守備支援，赫曼飆出9張老K，完全封鎖運動家打線，寫下大聯盟歷史上第24場完全比賽，最終率洋基以11比0大勝運動家，赫曼成為自2012年水手強投赫南德茲（Felix Hernandez〉後，大聯盟再有投手完成完全比賽。運動家球迷對球隊本季狀況已經不抱任何期待，在赫曼寫下完全比賽後，運動家主場爆出強烈歡呼聲，共同慶賀見證史上第24場完全比賽的誕生。

洋基傳奇投手拉森1956年世界大賽對上道奇，以97球完成27上27下，是大聯盟歷史上唯一一位在世界大賽投出完全比賽的投手。威爾斯的故事更令人感到詫異，他曾在自傳中坦承自己投出完全比賽的那天，是帶著宿醉的狀態下所完成。