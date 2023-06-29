中國國際經濟交流中心副理事長、世界經濟論壇基金董事會成員朱民28日在世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）上表示，大陸的經濟結構正發生改變、正在向好向上發展。但面對疫情後充滿挑戰的市場環境，應在平衡供需、確保不發生系統性風險前提下，推動結構性改變，從房地產、貿易到製造業，大陸必須尋找長期的經濟增長引擎。

朱民指出，製造業一直以來是我國經濟的重要增長點，必須確保製造業保持優勢，所以要進一步推進製造業數位化。他說明，2025年以後大陸將是世界上最大的數據大國，要發展數位經濟就要把數據用起來，更要把數據變成財富，「把數據變成資源是不夠的，一直說要把它變成資產。」當大陸數據全部動起來、用起來，那大陸數位經濟的發展世界就擋不住了，因為沒有大陸那麼大的數據庫。

朱民表示，目前大陸經濟的整體表現不錯，但從不同角度比如消費、房地產市場看，反彈幅度不如預期。可以看到當前供需不平衡的態勢，長期下來必須展開結構性改革。當需求出現下降，房地產市場必須改革。他認為房地產市場不會出現系統性風險，但長期來看我們必須防範好房地產市場風險。