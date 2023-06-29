前國安局長陳明通日前為台大國發所指導學生、前新竹市長林智堅喊冤，稱台大學倫會判決是冤案，引起外界熱議。對此，國民黨前台南市議員謝龍介研判，陳明通對民進黨總統參選人兼黨主席賴清德，定調論文門是敗選主因等事感到不滿，他此時出面替林智堅申冤，目的就是要讓賴「下不了車」。

陳明通的冤案說惹怒了負責處理相關學倫事件的台大社科院長蘇宏達，他27日在臉書發文，除砲轟「豈容作賊的喊冤？」也喊話教育部和台大校方，應立即公開林智堅、鄭文燦、陳明通等案審定審議報告書全文，不過，被校方以相關資料應保密為由駁回。另外，台大校長陳文章昨（28）日也呼籲，既然2位指導學生面對學位被撤銷都沒再採取後續申訴，作為指導教授，陳明通應主動出面向社會大眾公開道歉。

而謝龍介昨在政論節目《少康戰情室》研判，陳明通此時出來喊冤，是要讓賴清德「下不了車」。他指出，賴清德先前定調，林智堅論文門是造成去年民進黨九合一大敗的元兇，並推行了一系列改革，從那時起，陳明通就已對賴感到不滿了。

而現在，賴清德成了總統參選人，讓陳明通逮到了機會，藉著幫林智堅平反的機會，要找賴清德算帳。因此，謝龍介也直呼，賴清德的狀況「有夠慘的」。