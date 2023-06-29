台東上里部落特製環保小便斗走「純樸風」，根據不同族群男性的「長度」和「高度」，設計多種尺寸。（蕭嘉蕙攝）

常見的男士小便斗，使用陶瓷材質製成，不只造價高，破損後又無法回收。台東上里部落的族人就地取材，利用孟宗竹自製「環保小便斗」，連工帶料只花2000元，而洗手台則是用廢鐵鍋和鍋蓋製作而成，創意十足。

來到原鄉部落，連如廁都很貼近大自然，不只有山林生態景色可以欣賞，小便斗走得也是「純樸風」。就地取材山林生長的孟宗竹，內層以塑膠水管阻絕滲漏，竹筒中段挖洞，上端再裝上水龍頭，獨一無二的「環保小便斗」誕生。

上里部落族人伊藍‧明基努安表示，市售的男士小便斗價格從萬元起跳，感應式的更貴，自己經營露營區，公廁數量多，如果都是買現成的，成本相當高，所以就自己上山採孟宗竹，連同其他材料和工資，1座小便斗只要2000元，划算許多。

伊藍‧明基努安說，竹製小便斗和露營區原始風格相襯，而且還有小巧思，根據不同族群男性的「長度」和「高度」，設計多種尺寸。

「不錯，很環保！」，遊客說第一次見到這麼特別的小便斗，左瞧右看，還拿起手機拍照紀念，至於使用感受就見人見智。

另外，廁所外頭的洗手台則是廢鐵鍋和鍋蓋製成，導入環保智慧，與自然共好，成為園區特色亮點。