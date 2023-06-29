宏捷科今天舉行股東會，受到大陸疫情封控、智慧型手機銷售疲弱，以及PA客戶高庫存，減少下單調整庫存影響，宏捷科111年合併營收為21.63億元，年減54%，稅後盈餘為1371萬元，年減98%，每股盈餘為0.07元，公司股東會決議不配發股利。

全球總經環境不佳，且大陸解封後經濟復甦不如預期，致使智慧型手機市況未能擺脫低迷，宏捷科今年第1季營運處於谷底，單季營業毛損達1.17億元，單季合併毛損率為34.49%，營業淨損達1.97億元，營業淨損率為57.92%，稅後淨損為1.95億元，每股淨損為1元。

儘管第1季財報不佳，智慧型手機PA歷經長達1年左右的調整，目前庫存已趨於健康，且大陸智慧型手機品牌廠中低階手機在印度及非洲銷售增溫，回補庫存急單湧入，宏捷科4月及5月合併營收為3.16億元，直逼第1季合併營收3.41億元，累計前5月合併營收為6.57億元，年減33.91%，宏捷科表示，雖然第2季可能還是虧損，但虧損幅度可以明顯縮減。

展望下半年，宏捷科表示，目前客戶較為保守，但第3季可望優於第2季，隨著稼動率逐漸回升到45%到50%，單季有機會轉虧為盈，雖然第4季還看不清楚，下半年還是會比上半年好。

在新產品方面，隨著新應用不斷推出，對於砷化鎵的需求也逐步增加，WiFi 6E晶片於111年開始量產銷售，相較於WiFi 5僅採用 1~2 顆砷化鎵元件，WiFi 6所需砷化鎵元件顆數增加至3~4顆，WiFi6E更增加到4~7顆，宏捷科表示，目前客戶已經著手於下一個世代WiFi 7晶片開發，可望於兩年內量產上市，其所需的砷化鎵元件顆數預計將可達8~10顆，為WiFi帶來延續性的成長，預期WiFi 7 的高速度(WiFi 6的10倍速度)、低延遲，將可為元宇宙(AR/VR)帶來全新的體驗與需求。

在產能方面，目前宏捷科月產能約2萬片，由於稼動率仍低於50%，宏捷科採謹慎擴產腳步，預計年底前月產能僅會微幅增加至2萬2000片。

宏捷科今天股東會也完成增選1席獨立董事，新任獨立董事為馬堅勇。