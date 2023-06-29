中興大學環工系教授莊秉潔、環保署前副署長詹順貴今天召開記者會批評阻擋和換氣，將導致北東電網供電靠外援，北北基宜恐面臨限電風險，但反對四接興建的守護外木山行動小組指出，協和新1號機預計2027年12月始上線，應該以北東地區豐富的地熱資源建立多處的地熱電廠及虛擬（儲能）電廠，加上提高節能措施，彌補「所謂北東電網」的電力供應缺口。

守護外木山行動小組支持協和電廠直接轉型為「再生能源電廠」，協和電廠更應該一次改革到位，停止填海造地、直接轉型為更低汙染的「再生能源電廠」才是對基隆人最公平的替代方案。請不要再拿天然氣這種化石燃料來說嘴，那就是把別人當笨蛋的說法，而以「重大公共利益權衡」為四接護航的說法，更是擺明欺負基隆人的「偽善」。

守護外木山行動小組說，明明有可以不用填海造地、更友善、永續的替代方案，但經濟部與台電完全視而不見，這種「殺雞取卵」式的能源轉型沒有轉型正義可言，更不會得到人民的支持；今年全國環境NGO會議中，反對四接正是結論之一。守護外木山行動小組呼籲所有總統候選人應把能源政策講清楚。

守護外木山行動小組提及，依全國能源供需報告，協和新1號機預計2027年12月始上線，興達、麥寮、台中共500萬千瓦燃煤機組，則於陸續於2023至2026年間除役，期間新增燃氣電源共1280.22萬千瓦，遠超過燃煤及核電除役缺口。由時程看來，中南部的煤電除役缺口，本來就不是規劃用協和電廠補，不該以錯誤資訊挑唆南北對立。

守護外木山行動小組批評，四接案環評程序的卡關主要是台電環評資料的不完備與環評已涉環評違法，這些都是經濟部與台電該負的行政責任與法律責任，學者別為公部門擦脂抹粉，找藉口開脫。另，四接東移方案不論從真實操船模擬或水工模型試驗都已經顯示對基隆港未來營運有明確的影響，台電環評書件資料非但不敢納入，也沒有回應台灣港務公司所提出的種種疑慮。

守護外木山行動小組呼籲環保署此刻面對四接爭議應退回台電的計畫，要求台電研議替代方案。