新北市衛生局提醒，若曾至登革熱流行區域，出現如出疹、高燒、肌肉痛、關節痛、後眼窩痛、黏膜出血、持續性嘔吐等，疑似登革熱症狀或警示徵象時，應儘速就醫。（新北市衛生局提供）

時序夏至，又是登革熱好發季節，南部登革熱疫情開始升溫，新北市衛生局提醒，若曾至登革熱流行區域，出現出疹、高燒、肌肉痛、關節痛、後眼窩痛、黏膜出血、持續性嘔吐等，疑似登革熱症狀或警示徵象時，請儘速就醫，並主動告知旅遊史。

衛生局指出，病媒蚊常藏匿於貯水容器、廢棄容器、花盆底盤、地下室與屋簷排水槽等處，建議民眾貯水容器不用時應倒置，適用時加蓋或密封，並將積水傾倒於陽光曝曬地面；廢棄容器應定時清除；花盆底盤則要每周換水、清洗容器內部。

衛生局表示，登革熱是一種環境病，不論戶內屋外都可能有孳生源，請民眾務必遵循「巡、倒、清、刷」4步驟，巡檢避免戶內外積水，並定期清除不要的容器及容器積水，另也要刷洗容器，避免蟲卵附著，做好積水容器等孳生源清除工作，才能澈底避免感染登革熱。

而暑假將至，衛生局也提醒民眾外出活動，做好個人防護措施，例如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛生福利部核可的防蚊液等，才能有效防止感染登革熱。