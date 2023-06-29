副總統賴清德今天出席「今周刊台灣大未來國際高峰會」致詞時表示，除了環境保護還要經濟正義；150幾萬家中小企業是台灣最厚實的經濟實力，提供90％工作機會，「絕對不能讓他們落單」。台灣約有8家國際型企業是以大帶小、協助協力廠商一起跨過淨零這個門檻，未來政府也要扮演這個角色，幫助中小企業。

今天的會議主題是「科技、永續、解密新局」；賴清德指出，永續議題中最重要的莫過於淨零轉型，這也是全球必須一致行動的目標，有超過140個國家或地區共同宣示2050淨零轉型目標，許多國際大廠和台灣企業也加入RE100倡議，台灣企業更偕同協力廠商一起努力。相信在政府、企業與民間共同合作下，能逐步達成淨零轉型的目標。

賴清德說，談到永續，最重要議題莫過於淨零轉型。總統蔡英文2021年已公布2050淨零轉型國家目標，行政院去年3月公布淨零轉型路徑，基於科技、氣候法制基礎，希望達到能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型更具韌性、生活轉型更永續，政府預計在2030年前，投入新台幣9000億元，號召民間共同參與。

他表示，立法院也非常負責任完成法案，訂定碳費收取，未來行政院跟國發會會建立碳盤查、碳定價、碳交易的機制，得到國際認同 ，換句話說，台灣在同樣的國際目標之下，運用國際認可的機制，逐步達成。

他說，未來希望建立淨零科技創新發展平台，推動淨零科技創新產業，同時把綠色金融拉進來，專注在綠色能源，包括太陽光電、風能發電、氫能發電、地熱，甚至海洋能，智慧電網、儲能也要一併做，用科技創新協助解決各項問題。

他指出，用科技創新來解決實務上面臨的各項問題，同時運用年輕人或是企業家的創意，開啟國家希望工程，就是以創新為導向的經濟發展模式，有別於過往生產要素趨動的經濟發展模式。

賴清德說，過去台灣有成千上萬的中小企業主，到世界各地不辭辛苦爭取許多訂單，打下台灣經濟奇蹟，不過，過去比較像是硬體製造業、代工，而且是運用比較便宜的生產要素發展經濟，未來面臨淨零轉型壓力，應化壓力為助力，利用創新趨動的產業模式，一方面解決各種問題，一方面帶動台灣產業升級、經濟轉型，這是未來要做的目標。

他說，當邁向淨零轉型時，也必須兼顧到除了環境保護，另一個就是經濟正義，不僅是大企業有能力搭上這部車，政府也應該要幫助中小企業、微型企業，不因產業大小、能力不同，在因應氣候變遷上出現差別。

他表示，台灣中小企業有150幾萬家，這是台灣最厚實的經濟實力，提供90％工作機會，絕對不能讓他們落單，台灣大概有8家國際型企業是以大帶小、協助協力廠商一起跨過淨零這個門檻，未來政府也要扮演這個角色，幫助中小企業。

他強調，要用餘來補不足，讓社會更具包容性，不至於經濟發展愈來愈好，讓貧富懸殊愈來愈大，這是必須要克服的問題；邁向淨零轉型時，除了要穩健提出各種政策策略，集合產官學、社會各界共同達到目標，也要同時達到環境保護、經濟正義、社會包容等面向，政府都要一併照顧。