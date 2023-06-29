58歲男子陳志明在新北市新店區從事改槍工作，因染有漸凍症來日無多號稱「不要命」，今年5月才與警方發生槍戰還被擊中腹部，警方28日將他逮捕後，檢方聲請羈押，台北地方法院認為，陳男嚴重破壞社會秩序及公共利益，裁定將陳男羈押。

法官認為陳男經訊問後，坦承犯行，依卷內證人證述、搜索扣押筆錄、扣案槍枝性能檢視報告表及扣案非制式手槍、子彈及其他事證，足認他涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，未經取可持有衝鋒槍、非制式手槍及子彈罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

法官指出，陳男涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，而脫免罪責不甘受罰乃基本人性，且他居無定所，於查獲時正準備搬家，又另案遭通緝，足認他有逃亡之事實，他已有多件槍砲前案，本案又遭查獲持有槍砲，有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞。

陳男身上雖有傷病，但他20202年迄今仍犯下多起案件，且於本案遭警查獲時，尚有企圖脫逃之舉，足見他所述疾病尚非有立即生命危險，可由看守所內醫護人員追蹤病情，亦可戒護就醫，裁定羈押。