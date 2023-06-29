彰化縣警局將執行「加強查緝非法移工專案」工作。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣今年初起接連發生移工鬥毆、販毒及持有槍枝等事件，不但讓民眾驚恐，彰化縣警局局長張國雄為防範移工犯罪型態加遽，造成社會治安浮動，宣布自7月1日起執行「加強查緝非法移工專案」工作，重點鎖定鬥毆、毒品及槍彈刀械等案件，加強查緝掃蕩，以肅清潛藏危安因素。

張國雄說，就像是人的身體若出了狀況，最先會有發炎、發膿等症狀，若有了這些先期狀況仍置之不理，引變成大病後，要再處理就得耗費更多時間與心力，治安工作也正是如此。

今年初起，彰化縣內接連發生移工宿舍鬥毆、販毒，甚至還首次在臨檢查獲移工持有槍枝的案件，而在假日也常可看到移工騎乘改裝電動機車時出現各種違反交通規則的行為，顯見移工漸成治安破口，須立即有防範策進作為。

有鑑於移工的不法行為除影響社會治安外，更潛藏危害國安之隱憂，彰化縣警宣布局自7月1日起，執行「加強查緝非法移工專案」工作。

在專案工作執行期間，也將併同「社區警政再出發」，鼓勵警勤區、外責區員警深入轄區，蒐集民眾反映之治安情資，並清查過濾非法移工可能容留或經常出入之活動場所。

彰化縣警局表示，為使移工了解法令，該局自3月1日起推行「強化移工法令宣導」，已至各公司、工廠宣導32場次、移工2277人。

該局對於涉刑案之移工，在查獲後即移送地檢署偵辦，並函請縣政府勞工處建議勞動部廢止該移工之聘僱許可；此外，對於非法工作之移工，擴大追查非法仲介或雇主，並函請縣政府裁罰；查獲之失聯移工，則立即送交移民署當地專勤隊予以收容並驅逐出國。

據內政部移民署統計至112年5月止，彰化縣移工人數為5萬1675人，位居各直轄市、縣（市）中第六，且全國失聯移工人數已達8萬2998人，這些失聯移工潛藏在社會各角落，除了非法工作外，易衍生犯罪等治安問題。

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