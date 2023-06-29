Gogoro 與 MUJI 無印良品秉持一致的永續願景與品牌精神，2020 年首度攜手打造車款，帶動簡單自在的移動生活風潮，今年夏天雙方合作再升級，將發表配置全新動力輸出、並融入永續設計思維的聯名車款，開拓電動機車新市場。

透過科技創新，Gogoro 改變大眾使用與分享能源的方式，加速城市永續轉型。超過 250 萬 Gogoro 用戶 騎乘累計減少逾 6.7 億公斤碳排放量，Gogoro 更採用 100％ 可回收的聚丙烯 PP (Polypropylene) 作為車殼材質，推動資源再生與友善循環。此外，Gogoro 自 2022 年起已於工廠導入 40％ 再生能源，並於指定 Gogoro 門市 100％ 使用綠電營運，逐步往 2050 年全面使用再生能源的目標邁進。

Gogoro 的永續藍圖與 MUJI 無印良品「對在地有所貢獻」的理念不謀而合，雙方響應今年世界環境日實踐再生與永續的主張，共同擴大舉辦「Recycling for Good」永續循環行動，呼籲大眾參與資源再生利用，讓細微改變成為守護地球的重要力量；更為二度聯名系列暖身，創造與生活、環境最適配的新車款。

即日起，消費者可將由 5 號 PP 材質製成之保養瓶罐、生活用品，清洗乾淨及乾燥後，攜帶至全台指定 Gogoro 活動門市或指定 MUJI 無印良品門市 回收。至指定 Gogoro 活動門市參與回收，於專用回收筒掃描 QR Code 並登錄資料，還可領取由回收材質再製的限量環保尺。活動期間回收的 PP 物件將重獲新生、成為可再利用的素材，未來希望投入到新產品製造中，持續發揮正向影響力。