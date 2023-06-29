網友「Zofia」日前自曝過去曾被黃子佼強吻、強迫裸照的醜聞，引來黃子佼本人拍片承認此事，今(29日)Zofia曬出律師聲明，其中包含3點聲明，其一是從黃子佼的影片看來可知她所說為真實事實；其二表示事發後引來不少酸民留言，不排除請律師以誹謗、加重侮辱等罪名提告；其三則是她暫停社群上的工作，原先排好的工作收入會捐贈給公益團體。

Zofia於本月19日爆料10多年前曾被黃子佼強吻、強拍裸照，她坦言過去把對方視為值得尊敬的前輩，沒想到對方會提出這種要求，「我還記得，在我流淚不止時他還拍了照說『你流淚的時候也很美』」。多年過去Zofia已經走入婚姻，想到這段往事都忍不住覺得噁心，被老公問第一次都被強吻了，為什麼第二次還要去找對方？Zofia表示因為男方形象太好，且已經誠懇道歉，說來說去，都怪自己太年輕愚蠢。

爆出黃子佼性騷的網友對酸民正式提告。（圖／翻攝自和我一起．走在法國的365天臉書）

消息傳開後，Zofia強調會分享這件事是不希望再有更多被害者，相信有更多被害人仍在社會角落揮不去過去的陰影，沒有重生的機會。而黃子佼上周對此連續發出3支影片，開頭便承認年輕時做過丟臉的事，接著索性不戴假髮，承認已經禿頭的真相，並點名多位藝人的黑歷史，掀起極大波瀾。

今Zofia請律師發布最新聲明，表示Zofia的發文曝光後，經黃子佼的錄影影片內容，可知Zofia貼文為真實，「非常遺憾黃子佼先生選擇以自殘及牽扯更多藝人的方式面對和解決問題」，第二，Zofia的發文引來許多網友對她人身攻擊，其中包含偏激和霸凌言論，將蒐證並保留法律追訴權提告，最後她要感謝一路上曾為她打氣的人，之後她會將收入捐給公益團體，也會努力找回生活的力量。

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