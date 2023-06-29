民進黨總統參選人副總統賴清德今表示，他會成立國家級「淨零新創科技發展平台」，並透過綠色金融政策、著重在「公正轉型」；科技與淨零雙軸成長，帶領台灣邁向大未來；政府會要做好準備，未來的領導人也必須要有明確的思維和格局，幫助產業一起綠色成長與包容成長。

賴清德臉書指出，今天上午，他出席今周刊舉辦的「台灣大未來論壇」，這次大會的主題聚焦在如何透過創新科技，達成淨零永續的目標。

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他說，淨零轉型是現在進行式，台灣在2年前，就由蔡英文總統宣布2050淨零轉型的目標，並提出淨零碳排路徑圖，針對12項關鍵技術、預計在2030年前投入9千億元預算，期望藉由跨部會的協調整合，帶動社會和企業投入淨零轉型工作。

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他說，當然，要做的事情還很多。未來，他會成立國家級「淨零新創科技發展平台」，推展淨零科技研發，以佈局台灣淨零科技研發與產業發展。

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除此之外，他說，也主張透過綠色金融政策，鼓勵資金前進投資、協助淨零產業。希望透過碳定價、碳交易平台與循環導向的政策引導，鼓勵企業轉型。

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他說，同時，他也會著重在「公正轉型」的堅持，讓分配更加正義、轉型雨露均霑，從多面向扶助和輔導，政府和大企業以大帶小，不要讓任何一個中小企業、產業落隊。

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他表示，淨零轉型的趨勢越來越明顯，推動數位與綠色雙軸轉型，是政府與產業的新動力、商業的新藍海，也是台灣下一步發展的重要契機和趨勢。