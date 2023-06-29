隨著全球暖化加劇，有愈來愈多旅客願意選擇永續交通方式。全歐洲首輛電池驅動列車近期在義大利正式上路，比起柴油列車，可減少多達50%的碳排量，還能在行駛期間充電，未來將進一步推廣至全歐洲大陸。

根據美國有線新聞網（CNN）、《New Atlas》28日報導，這款由日立鐵路公司（Hitachi Rail）打造的Masaccio列車已經在全義大利正式上路。負責營運的義大利國鐵公司Trenitalia將列車命名為「藍調」（Blues），是歐洲第一台可以單獨靠電池供電的載客列車。

Masaccio列車去年在柏林InnoTrans 2022貿易展上首度亮相，12月於西西里島投入使用。日立鐵路表示，該列車主要依靠電池運行，同時使用電纜或柴油引擎作為輔助動力來源，不僅比純柴油列車減少多達50%的碳排量，也大大降低了燃料成本和噪音汙染。此外，車上還有一套「駕駛員諮詢系統」，能提供最佳行駛速度建議，減少能源消耗。93%的車體使用可回收材料製造。

全歐洲首輛電池驅動列車在義大利正式上路，是第一台可以單獨靠電池供電的載客列車。

在性能表現上，一列Masaccio列車有3至4個車廂，最多可容納300名乘客。不過它的續航力並不高，光靠電池最多只能行駛15公里，但可以邊走邊充電。最大時速則為160公里/小時。

日立鐵路指出，歐洲鐵道目前仍有將近一半（40%）尚未電氣化，超過一半的列車僅透過柴油驅動。在沒有電氣化的地區，Masaccio列車可採用電池和柴油結合的方式運行；列車離開車站或在都市地區行駛時，則轉由電池供電，減少空汙和噪音。

日立鐵路執行長Luca D'Aquila表示，「有愈來愈多消費者在旅行中把永續性列為優先考量」，像Masaccio這樣的列車提供了舒適、潔淨、高效的搭車選擇。接下來日立計畫將列車單次充電的行駛距離提高到100公里，預計將在2年後推出。