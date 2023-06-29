晨光智能發展中心慢飛天使校外教學，開心搭乘市區公車出遊。圖：晨光提供

導覽員解說蒸汽火車構造。圖：晨光提供

晨光智能發展中心慢飛天使今年校外教學很特別，要搭乘市區公車，學舉手攔車、上下車要刷電子票證卡，跟著台灣好行「光林我嘉線」暢遊市區熱門景點，認識了公共運輸工具，並練習從小搭乘公共運輸工具的獨立能力。

一個月前，晨光智能發展中心的老師們利用「社區適應」的課程時間，帶著孩子們搭乘公車至檜意生活村進行戶外教學，在粉專分享出遊行程外，同時也苦惱，接下來的校外教學，應去哪玩、用什麼形式進行？

台灣好行「光林我嘉線」小編，看見晨光粉專貼文，便主動邀請孩子搭乘「光林我嘉線」，還特別為孩子規劃行程，搭乘公車至阿里山森林鐵路車庫園區，以及嘉義製材所，並安排導覽員為孩子們介紹阿里山森林鐵路的歷史，一邊認識各式蒸汽火車。

為了讓孩子未來也具備搭車能力，台灣好行「光林我嘉線」工作人員還教導孩童如何搭乘公車，像是要舉手攔車、上下車都要刷卡等，正確安全使用公共運輸的注意事項。

晨光智能發展中心主任姚淑芬表示，特別的是，這次搭乘的公車皆為低底盤公車，有渡板方便提供行動不便、以及需要嬰兒推車的孩子，可以安心上下車，孩子非常感謝司機叔叔們的協助，讓此次慢飛天使搭乘公車的體驗更加順暢與安全。

晨光智能發展中心為提升社區民眾長對於早期療育兒童及其家庭的開放度與接受度，降低社會排除及標籤化的現象，每月兩次舉行戶外教學、外出購物、認識社區環境等「社區適應」活動，增進孩童與社區民眾的互動機會，也培養孩童的社會適應能力、擴展其生活領域。

然而每月兩次的社區適應活動，每次皆需兩台遊覽車，5000元的包車費用，需大眾的幫忙支持，讓孩子的未來共融於社會，成就慢飛天使生命的無限可能。