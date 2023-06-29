炎炎夏日，高溫難耐，桃園市養工處宣布，桃園14處戲水公園將從7月1日起開放至8月31日止，讓大小朋友「消暑一夏」免費玩、打水仗，像是龍潭大池的龍形溜滑梯、桃園永康公園的水濂洞等，還有水舞噴泉、滑水道，夏天玩樂找清涼就來桃園好好玩！

養工處指出，桃園市龍潭區、桃園區、楊梅區及中壢區內皆有公園開放夏日戲水及水舞噴泉，預定從7月1日起至8月31日止免費開放戲水設施，民眾可善加利用住家附近的公園玩水，既清涼又消暑，各開放戲水的公園將不定期進行水質清潔保養並暫停服務，請市民朋友多留意各公園的開放資訊，另從事戲水活動時因地面濕滑，請民眾注意自身安全，結束後勤加洗手清潔，才能玩得盡興。

龍潭區運動公園戲水設施和龍潭大池戲水設施都是每周六、日上午10時至下午6時。其中龍潭大池的「龍形溜滑梯」，可以穿梭在巨龍身體當滑水道，最後從龍的大嘴溜出來，清涼又好玩。

桃園區陽明公園、民族公園及建國公園的戲水設施每日上午10時至下午6時，永康公園每日上午10時至下午5時每個整點噴水15分鐘，水秀公園每日上午10時及下午4時有2次噴水每次30分鐘。龜山區文化三路與復興三路口，每周二至每周五下午2時至下午6時開放戲水，每周六、日則為上午6時至下午6時開放使用。

只想看水、聽水、親水卻不想玩水的市民朋友，可以到中壢區光明公園水舞噴泉，每日開放時間為下午2、3、4、5、6、7時共6次，每次10分鐘。莒光公園每日開放時間為下午2時至7時，每個整點噴水10分鐘。六和兒童公園每日開放時間為上午11時、下午1、3、5時，每次噴水10分鐘。龍岡萬坪公園每日開放時間為下午2時至7時，每個整點噴水15分鐘。

楊梅區伯公岡公園水舞噴水設施和中山親水公園水舞噴水設施，都是自7月1日起9月3日，每日下午3時至下午7時開放戲水。