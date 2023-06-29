無導線心律調節器(紅圈處)由鼠蹊部打針進入，沒有傷口照護的問題（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

陳奶奶植入無導線心律調節器後，狀況恢復良好，於回診時開心與羅健賢醫師合影。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗95歲的陳奶奶本身有病竇症候群，因此有心跳忽快忽慢、陣發性心律不整、正常心跳中突然停跳數秒的問題，過去都以藥物控制，然而近日常出現暈眩及暈倒的狀況，且發生的頻率越來越高。與醫師討論後，陳奶奶接受裝置無導線心律調節器，術後血壓、體力及活動狀況都恢復良好，且後續追蹤也都未再發生暈倒的情形，也成為苗栗縣首例植入無導線心律調節器的個案。

大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，病竇症候群常見於高齡長者，大多是因老化導致竇房結的機能異常，因此出現心律不整、心跳緩慢的症狀，造成腦部血流不足，引發頭暈、昏厥、甚至休克的問題，更嚴重可能發生缺血性的急性腦中風。當藥物控制不良時，則建議要植入心律調節器，幫助心跳恢復正常。

現行心律調節器分為有導線及無導線兩種，皆是在局部麻醉下進行植入，差異在於有導線的心律調節器在胸前會有3-4公分的傷口，約一週可以癒合，而無導線的心律調節器是由鼠蹊部打針進入，因此沒有傷口照護的問題。此次的個案陳奶奶因考量其身體狀況，在傷口照顧上會有困難，因此在討論後選擇無導線的心律調節器。

過去苗栗的長輩要跑外縣市醫學中心才能裝置的心律調節器，大千在2020年就率先引進有導線心律調節器植入技術，今年更完成苗栗縣首例的無導線心律調節器個案，讓苗栗鄉親無須舟車勞頓，就能獲得最好的醫療技術。

羅健賢醫師提醒，若出現心律不整的症狀，一定要盡速就醫。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

羅健賢醫師提醒，心律調節器的選擇需要經過醫師評估病人的狀況才能決定，因此建議民眾若出現心律不整症狀，例如：心悸、胸悶、暈眩和暈倒等，一定要盡快就醫，與醫師共同討論適合的治療方式，才能確保心臟健康。