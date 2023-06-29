路透社報導，康達在戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）智庫於華府舉行的活動上說，兩國同意「考慮逐漸增加美中之間的商業航班數量」。

康達說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，美中之間每個星期約有350架次航班，目前降至每星期約24架次。

他又說：「我認為我們可以改善情況。」

他說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月稍早訪問中國時，雙方對此達成了共識。布林肯訪中期間，華府與北京的緊張局勢並未取得任何重大突破，但雙方同意穩定關係。布林肯訪中不久後，美國總統拜登稱中國國家主席習近平是獨裁者。

2020年爆發COVID-19疫情後，美中兩國對航班與旅遊實施限制，以防疫情擴散，之後航空服務尚未全面恢復。

康達說，他希望看到赴美中國留學生與赴中美國留學生人數的失衡反轉過來，他稱美國有30萬名中國留學生，而中國只有350名美國留學生。

在今天的活動上，康達還稱中國在南海的行徑為脅迫行為。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120629