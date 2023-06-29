嘉義市政府教育處長林立生見證5所高中職與美國箴言高中簽署簽署MOU。（廖素慧攝）

嘉義市5所高中職與美國箴言高中簽署簽署MOU，多位國中校長、家長會長樂觀其成。（廖素慧攝）

嘉義市5所國立高中職學校嘉中、嘉工、嘉商、華商與嘉家，今天與美國威斯康辛州箴言高中（Living Word Lutheran High School），簽署課程合作備忘錄，推展「雙聯學制」，每周上課9小時，可獲得台灣及美國2張高中畢業證書。

嘉中校長陳元泰、華商校長孫忠義、嘉工校長陳瑞洲、嘉商校長林義棟、嘉家校長吳國禎，與美國箴言高中副校長楊飛簽署課程合作備忘錄（MOU），嘉義市政府教育處長林立生代表市長黃敏惠出席見證，並肯定台美教育合作助益2030雙語政策及學生多元學習管道。

陳元泰說，5校與箴言高中會共推AP課程（大學預修課程）、姊妹校交流、教師共備與資源共享，讓學生3年期間不必出國，可同時修習美國課程，取得台灣及美國箴言高中雙文憑，用箴言高中文憑可以申請美國大學。

楊飛說，箴言高中3年前到台灣做教育交流，與6都的多所高中合作，這次與嘉義市5所高中職簽約合作，箴言高中積極推展國際交流活動，未來歡迎5校學生參加，能促進語文能力及國際視野。

嘉中表示，5所締約學校的高一學生，會考英語成績符合各校甄選標準者都可報名，不限科別，入選雙聯學制後，課程由美籍教師教學，實體為主、線上為輔，每周上課約9小時，畢業時可獲得美國與台灣學校2張高中畢業證書。