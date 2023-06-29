大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫28日出席第九屆「兩岸智庫學術論壇」發言時表示，當前台海形勢更為嚴峻複雜，搶占戰略制高點至關重要。他提出4個「牢牢站穩」，指反對外部勢力干涉是當前大陸對台工作的突出任務，同時強調除非出現《反分裂國家法》所規定的3種嚴重情況，否則大陸仍將一如既往地實行和平統一方針政策。

大陸《台海研究》雜誌及微信公眾號刊登孫亞夫在論壇上的發言。他首先指出，2016年以來台海形勢嚴峻複雜，2021年以來更為嚴重。其中，中國在美國戰略考慮中的定位，從1979年中美建交時的可借助力量，轉變為美國最大的「戰略競爭對手」，造成台海形勢發生最大的變化。

孫亞夫表示，當前面臨的挑戰和風險更為嚴峻複雜，出現風高浪急甚至驚濤駭浪的可能性依然很大。他強調，要堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，保持戰略自信、戰略定力、戰略主動，也就是在事關全域和長遠的重大問題上保持自信、定力、主動。

孫亞夫續指，在爭取戰略主動中，搶占戰略制高點至關重要。對此，他提出，要牢牢站穩國家統一的價值制高點；牢牢站穩解決台灣問題的原則和規則的制高點；牢牢站穩國家統一的道義制高點；牢牢站穩解決台灣問題是中國內政的制高點。

孫亞夫稱，大陸1979年實行爭取和平統一的方針政策以來「始終如一」。而在當前和平統一遇到許多困難的情況下，大陸仍然繼續這樣做。他認為，當出現《反分裂國家法》所規定的3種嚴重情況的時候，大陸必將義無反顧地依法採取非和平方式及其他必要措施，在此之前，大陸將一如既往地實行最有利的和平統一方針政策。

他最後強調，反對外部勢力干涉是當前大陸對台工作的突出任務，稱美國及其盟友為製造武裝干涉的藉口，「已經向解決台灣問題是中國內政的規則發難了」。對此，要用各種辦法不斷申明，解決台灣問題完全是中國內政，不受和不容任何外部勢力干涉，剝奪外部勢力干涉的任何藉口。