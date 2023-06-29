美國達美航空編號1092班機28日在沒有起落架的狀況下完美迫降。

美國達美航空（Delta Air Lines）編號1092班機昨（28）日在沒有起落架的情況下，迫降北卡羅萊納州機場，畫面顯示機艙內乘客異常安靜但緊張，飛機降落時也相當平穩，讓乘客大讚機師的熟練技術救了全機上百人。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，達美航空編號1092班機當地時間昨日清晨7時25分從亞特蘭大起飛，飛往北卡羅萊納州的夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）。

在客機即將降落時，機師收到「起落架不安全」的指示，隨後塔台確認，客機的起落架艙門有打開，但是起落架未降落。客機最終在空中盤旋數圈後，於8時58分降落，沒有造成人員傷亡。

美國達美航空編號1092班機28日在沒有起落架的狀況下完美迫降。（圖／美聯社）

根據機上乘客拍攝的畫面，客機降落時機艙內異常安靜，但氛圍相當緊張，乘客雙手緊緊抓住前座椅背，並把頭靠上去，影片也拍到窗外的客機倒影沒有起落架，不過客機最後仍平穩降落，影片中可聽見，一名男子在飛機著陸時說「很不錯耶」。

JUST IN - Video from inside Delta flight 1092 plane that landed with broken nose gear “up” at Charlotte Douglas International Airport pic.twitter.com/iZ6fYr60TD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 28, 2023

另一名乘客吉布斯（Gary Gibbs）下機後發布推文大讚多虧「熟練的機師及機組員的快速反應，確保機上96名乘客的安全」。除了96名乘客，這架班機還載有2名機師及3名機組員。

吉布斯拍攝的影片顯示，乘客下機後淡定走過停機坪，他們好奇地看著機頭直接趴在跑道上的達美航空客機。

So Thankful for God’s protection today. I was seat 1B. @CLT Airport as @Delta flight 1092 safely lands without landing gear extended. Kudos to the skilled pilots and crew for their quick response and ensuring the safety of 96 passengers on board. 🛬✈️ #DL1092 #SafeLanding pic.twitter.com/YNnDjlROvE — Gary Gibbs (@GaryLaneGibbs) June 28, 2023

另一名乘客描述機組員「很讚」，客機降落得「非常完美」；乘客斯科塔爾扎克（Chris Skotarczak）描述飛機降落得非常流暢，稱讚機組員整個過程相當「冷靜且鎮定」。

畫面也顯示，確定客機平安降落後，機艙乘客爆出一陣掌聲。