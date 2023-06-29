美國達美航空編號1092班機28日在沒有起落架的狀況下完美迫降。

美國達美航空（Delta Air Lines）編號1092班機昨（28）日在沒有起落架的情況下，迫降北卡羅萊納州機場，畫面顯示機艙內乘客異常安靜但緊張，飛機降落時也相當平穩，讓乘客大讚機師的熟練技術救了全機上百人。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，達美航空編號1092班機當地時間昨日清晨7時25分從亞特蘭大起飛，飛往北卡羅萊納州的夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）。

在客機即將降落時，機師收到「起落架不安全」的指示，隨後塔台確認，客機的起落架艙門有打開，但是起落架未降落。客機最終在空中盤旋數圈後，於8時58分降落，沒有造成人員傷亡。

美國達美航空編號1092班機28日在沒有起落架的狀況下完美迫降。（圖／美聯社）
美國達美航空編號1092班機28日在沒有起落架的狀況下完美迫降。（圖／美聯社）

根據機上乘客拍攝的畫面，客機降落時機艙內異常安靜，但氛圍相當緊張，乘客雙手緊緊抓住前座椅背，並把頭靠上去，影片也拍到窗外的客機倒影沒有起落架，不過客機最後仍平穩降落，影片中可聽見，一名男子在飛機著陸時說「很不錯耶」。

另一名乘客吉布斯（Gary Gibbs）下機後發布推文大讚多虧「熟練的機師及機組員的快速反應，確保機上96名乘客的安全」。除了96名乘客，這架班機還載有2名機師及3名機組員。

吉布斯拍攝的影片顯示，乘客下機後淡定走過停機坪，他們好奇地看著機頭直接趴在跑道上的達美航空客機。

另一名乘客描述機組員「很讚」，客機降落得「非常完美」；乘客斯科塔爾扎克（Chris Skotarczak）描述飛機降落得非常流暢，稱讚機組員整個過程相當「冷靜且鎮定」。

畫面也顯示，確定客機平安降落後，機艙乘客爆出一陣掌聲。

文章來源：Delta flight with 96 passengers aboard screeches across runway in North Carolina emergency landing
文章來源：Delta plane lands with nose gear up at Charlotte airport
文章來源：Delta flight makes emergency landing in N.C. without nose gear after malfunction
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