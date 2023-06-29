台灣烘焙市場年產值高達600億元，原先就有販售麵包、烘焙點心產品的便利商店，自然推陳出新瓜分市場，看好不只早餐時段吸引上班族、學生購買，近來也越來越多人在下午茶時段上門購買解饞，業績少說帶動2成以上。如今業者再以各式經典口味勾起大眾熟悉味蕾，同時附加新元素滿足嚐鮮好奇心。

全家今年3月推出「minimore」甜點品牌，佳評如潮，帶動甜點業績成長5成。瞄準甜點與烘焙商機，全家即日起展開浪漫芋頭季，嚴選台灣在地生產檳榔心芋打造綿密細緻、滑順香濃的芋泥，陸續推出8款芋頭烘焙新品。新品首推minimore冠軍甜點新口味「芋泥千層蛋糕」（55元），柔滑芋泥餡搭配柔軟餅皮，層層堆疊出甜蜜美味；喜愛飽滿餡料則推薦「芋泥奶皇雙餡泡芙」（42元），綿密芋泥與特製鹹蛋黃奶皇餡完美融合，香甜微鹹，7月5日起於「全家」開賣。

全家與素有「台北早餐大王」之稱的「真芳」攜手聯名，將真芳招牌紅茶牛奶、碳烤土司帶進便利商店。（全家提供／朱世凱台北傳真）

另全家也與早餐店「真芳」合作，首推商品為「豬肉蛋吐司盒」（55元），還原店內招牌的碳烤吐司，使用手打豬肉漢堡排搭配烤荷包蛋及起司片，加熱即享；另有「花生煉乳泡芙捲蛋糕」、「花生煉乳厚片」等，即日起至7月25日，買紅茶牛奶、鮮紅茶可享任選2件79折優惠，搭配購買指定真芳聯名鮮食，則可享合購價省10元。

7-11「萬丹紅豆包」，外皮有淡淡的黑糖香氣，內餡嚴選屏東萬丹紅豆，售價25元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11則在1300間門市蒸包機台限定販售「萬丹紅豆包」，外皮有淡淡的黑糖香氣，內餡嚴選屏東萬丹紅豆，慢火熬煮出具有顆粒感的綿密內餡。另也於辦公商圈、住宅區等14間門市引進的「果汁BAR」，販售超商獨家開發的果汁、果昔等飲品，新品「芋頭牛奶」使用檳榔心芋頭與瑞穗鮮乳新鮮現打，濃郁奶香混搭芋頭美味，適合芋頭控品嚐。