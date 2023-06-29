苗栗82歲林姓老婦，數月前在洗澡時發現左乳腫塊後，懷著忐忑不安心情，由家屬陪同至衛福部苗栗醫院就醫。部苗外科林雨寧醫師安排相關檢查及切片確診為乳癌，所幸尚未轉移其他器官。然而患者擔憂高齡手術麻醉治療風險，抗拒正規醫療建議。經林醫師向患者及家屬說明治療計畫，並啟動癌症團隊協助，給予專業資訊和釐清疑慮及關懷後，患者才勇於接受乳房切除手術，讓自己的生命更有保障。

部苗醫師林雨寧於門診向患者及家屬說明治療計畫，解釋改良式乳房根除手術適用於有淋巴侵犯，但沒有侵犯胸大肌或非第四期轉移性乳癌，術後會再依據病理組織化驗，進行輔助性治療的選擇。

林醫師同時也啟動苗醫癌症團隊介入，由整合跨領域專業醫事人員的團隊，提供專業資訊釐清癌症診治疑慮及減輕罹癌恐懼感，而經由與患者雙向醫病溝通討論後，對癌症治療有共同目標，患者才安心接受改良式乳房切除手術，術後恢復良好，後續搭配抗賀爾蒙輔助治療追蹤即可。

林雨寧指出，癌症治療目前已走向個人化精準醫療模式，手術切除仍然是治療中的重要目標之一。治療計畫會根據患者的賀爾蒙接受體、腫瘤大小以及淋巴血管侵犯情形等個體差異而有所不同。因此，手術、化學治療、標靶治療、荷爾蒙治療以及局部性的放射線治療等輔助性治療的順序、手術計畫以及藥物選擇都會因人而異。

林雨寧以改良式乳房根除手術為例說明，主治醫師會根據患者皮膚摺痕和乳房大小，進行切除範圍大小及腋下淋巴腺清除手術，術中保留患者胸大肌及神經等，術後乳癌復健師指導術後復健運動，促進淋巴循環，營養治療師提供飲食衛教，指導抗賀爾蒙藥物營養補充與注意事項，促進患者生活品質提升。

部苗院長李明輝表示，現代醫療科學不斷進步，透過不同檢測可以準確找出最適合該患者的治療方式，量身打造專屬個人治療計畫。李院長指出，在現今醫療資訊普及情況下，患者常自行搜尋網路癌症資訊後直接套用在自己身上，容易有錯誤和延誤風險，提醒並鼓勵民眾，發現身體有異，應儘速就醫，而若確診罹癌，更應主動就醫提問，與醫療團隊密切合作，達成醫病共識，制定出適合個人需求的治療計畫，共同為戰勝癌症而努力。